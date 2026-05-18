Más de 400 niños fueron valorados en la versión 31 de la Jornada Healing The Children en el Huila

Con un mensaje centrado en la esperanza, la solidaridad y el poder de la articulación, se dio apertura en Neiva a la versión 31 de la Jornada Healing The Children, una de las iniciativas humanitarias más importantes del sur colombiano, que nuevamente une esfuerzos para brindar atención especializada y nuevas oportunidades de vida a niños y niñas con diferentes patologías.

En esta nueva edición, más de 400 menores provenientes de distintos municipios del departamento asistieron a valoraciones médicas especializadas y, durante los próximos días, decenas de ellos serán intervenidos quirúrgicamente gracias al trabajo voluntario de especialistas nacionales e internacionales.

De acuerdo con el balance de la jornada, 95 niños y niñas serán intervenidos quirúrgicamente durante los próximos días, luego de cumplir con el proceso de valoración médica especializada. Estos procedimientos representan una oportunidad para mejorar su calidad de vida, aliviar las condiciones que enfrentan y brindar esperanza a sus familias.

La jornada cuenta con la participación de cerca de 80 profesionales de la salud de diferentes países, regiones y especialidades, quienes se han unido de manera voluntaria para brindar atención integral a los menores beneficiados.

Detrás de esta gran misión humanitaria también se encuentra el compromiso de más de 30 aliados estratégicos, entre empresas, instituciones, organizaciones y voluntarios, que han hecho posible el desarrollo de la jornada.

Durante la apertura oficial, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila, Lina Marcela Carrera, destacó el valor de la solidaridad en medio de los desafíos que enfrenta actualmente el territorio.

“Aunque este ha sido un año de retos para el empresariado huilense, un año de decisiones difíciles, de ajustar, de resistir y de no rendirse, hoy vuelve a demostrarse algo poderoso: cuando parece que todo aprieta, la generosidad aparece”, expresó.

Asimismo, resaltó el impacto colectivo que representa esta iniciativa para cientos de familias huilenses.

“No hay causa más grande que la niñez. Esta jornada es un ejemplo vivo de articulación y trabajo colectivo, pensado especialmente para niños que vienen de lugares lejanos, de veredas donde llegar ya es una prueba”, afirmó.

Por su parte, Andrés Ferro, médico cirujano plástico de la jornada, señaló que desde las primeras horas de la mañana iniciaron las valoraciones médicas y explicó que, en su especialidad, se proyectan cerca de 20 procedimientos de reconstrucción de pabellón auricular.

“Hemos hecho consultas de forma oportuna y esperamos poder realizar todos los procedimientos programados para brindar todas las posibilidades quirúrgicas a los niños”, indicó.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila también agradeció a los profesionales de la salud, voluntarios, instituciones aliadas y al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo por su compromiso con esta causa social.

“Cuando veamos a un niño sonreír distinto, caminar distinto, vivir distinto, recordaremos por qué vale la pena: porque el Huila también se construye así, con solidaridad, con articulación y con amor por nuestra niñez”, concluyó.

La Jornada Healing The Children continúa consolidándose como un símbolo de esperanza para cientos de familias del sur de Colombia, demostrando que cuando el sector médico, empresarial, institucional y social trabaja unido, es posible transformar vidas y construir territorios más humanos y solidarios.