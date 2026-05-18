Las Ceibas EPN presente en el Global Water Summit 2026: Neiva se proyecta en la agenda mundial de la transición hídrica

Con el firme objetivo de buscar ventanas de cooperación internacional, conocer cómo las grandes ciudades integran la tecnología para mitigar el cambio climático y relacionar los proyectos de nuestra región ante posibles fondos de inversión globales – que manejan portafolios billonarios – el Gerente de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. asiste al Global Water Summit 2026, uno de los eventos cumbre de líderes del sector hídrico más importantes del mundo, que inició hoy en Madrid, España.

Bajo el lema “Logrando la transición hídrica”, esta edición reúne a más de 1.200 altos ejecutivos, empresas operadoras globales e inversionistas de infraestructura del mundo para abordar desafíos urgentes: sequías extremas, el rol de la Inteligencia Artificial en las redes de distribución y el financiamiento de proyectos a gran escala.

Primer día de la Cumbre

Durante la jornada inaugural, el Gerente de Las Ceibas EPN, Andrés Eduardo Charry Guilombo visitó la Estación Depuradora de Agua Residual participando activamente en los espacios de relacionamiento de alto nivel y los paneles enfocados en la «Excelencia de la gestión del agua».

El enfoque estuvo centrado en conocer modelos exitosos de economía circular y tecnologías avanzadas de tratamiento que optimizan el uso de energía y reducen pérdidas operativas, aspectos clave para aplicarlos en la ciudad de Neiva.

El Global Water Summit “Delivering the Water Transition”, se celebrará del 18 al 20 de mayo de 2026 y congregará a empresas tecnológicas, utilities, ingenierías, inversores y líderes internacionales del agua para explorar cómo la sostenibilidad, la financiación, digitalización y las nuevas tecnologías pueden acelerar la transformación de la gestión del recurso hídrico.