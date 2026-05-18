La CAM rescató, rehabilitó y liberó a 16 animales silvestres en el Huila

Cinco boas, dos guacharacas, tres tortugas estuche, una tamandúa, un gavilán, un loro cascabelito, una serpiente cazadora y dos zarigüeyas, fueron liberados en una reserva natural en el nororiente del departamento del Huila.

Siguiendo su compromiso de cuidar la biodiversidad del Huila, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, realizó la liberación de 16 animales silvestres que completaron con éxito su proceso de rehabilitación, luego de ser rescatados.

La jornada de liberación se realizó en zona amortiguadora del Parque Natural Regional Siberia Ceibas, en inmediaciones a la cuenca hidrográfica El Volcán, en el nororiente del departamento, una zona de alta biodiversidad con fuentes hídricas y bosques que ofrecen las condiciones ideales para que estos ejemplares retomen su vida silvestre.

“Liberamos 16 animales silvestres que llegaron al Hogar de Paso de Fauna en Neiva, entre ellos cinco boas, dos guacharacas, tres tortugas estuche, una tamandúa, un gavilán y un loro cascabelito”, dio a conocer el biólogo de la CAM Santiago González.

En iguales circunstancias regresaron, también, a su hábitat natural una serpiente cazadora, y dos zarigüeyas.

Las cinco boas fueron rescatadas gracias a reportes de ciudadanos y operativos de la Policía Ambiental en Neiva. Las serpientes aparecieron en casas y patios traseros, lejos de su entorno natural. Las tortugas estuche fueron halladas en carreteras del departamento, en distintos municipios y el loro cascabelito también llegó gracias a la comunidad, que lo encontró en Neiva y lo puso a salvo.

Crianza artificial

Por su parte, las dos guacharacas y el gavilán tienen una historia diferente. Los tres llegaron siendo polluelos, recién caídos de sus nidos, sin posibilidad de sobrevivir solos.

Es por eso que el proceso que vivieron estos animales antes de ser liberados, es diferente y así lo cuenta la veterinaria de la CAM María Camila Gómez, quien hizo parte del equipo de atención en el Hogar de Paso.

«Cuando llegan polluelos o crías iniciamos con una valoración médica completa, diagnóstico y monitoreo constante. Luego viene la rehabilitación, que en el caso de crías como las guacharacas y el gavilán incluyó crianza artificial con alimentación asistida y dietas balanceadas», asegura la veterinaria de la CAM.

Gómez también explicó que a medida que los animales crecen, pasan por diferentes fases: primero en áreas de aislamiento o cuarentena y luego en recintos como aviarios, donde interactúan con individuos de su misma especie.

“Es allí donde las aves aprenden a volar, a emitir los sonidos propios de su especie y a relacionarse con otros de su misma clase, habilidades esenciales para sobrevivir en libertad”, asegura la médica veterinaria.

Uno de los mayores retos del proceso, según la veterinaria, es evitar que los animales se acostumbren a los humanos: «Se limita el contacto directo y se usan técnicas que fomentan la independencia del animal».

Antes de la liberación

Antes de ser liberados en su hábitat natural, el equipo de veterinario relata que se realizan evaluaciones físicas y de comportamiento para confirmar que cada ejemplar estaba listo. «La selección del lugar de liberación también es importante, buscamos que tenga disponibilidad de alimento, cobertura vegetal y conectividad ecológica», señaló el biólogo Santiago.

Finalmente, González hizo un llamado a la comunidad a no tener fauna silvestre como mascota, denunciar su tenencia o tráfico, y en caso de encontrar un animal silvestre que necesite ayuda, reportarlo a las autoridades ambientales y la Policía Ambiental.