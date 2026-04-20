Ad portas de la FILBo

La Feria Internacional del Libro de Bogotá, inaugurada el 29 de abril de 1988 por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, se ha consolidado como el evento cultural más importante del país y uno de los más relevantes de América Latina.

Nació con el propósito de fortalecer la industria editorial y fomentar la lectura, y hoy es un escenario privilegiado donde confluyen autores, editores y lectores en torno al poder transformador de la palabra.

Con más de 35 años de historia, la FILBo reúne anualmente a cientos de expositores y cerca de 500 invitados provenientes de más de 30 países. Durante estos días, Bogotá se convierte en una gran capital literaria, un territorio donde las ideas, las historias y las voces encuentran eco y resonancia.

En este contexto, el Huila vuelve a hacerse presente, esta vez con una nutrida y significativa delegación. Escritores con trayectoria, junto a nuevas voces que emergen con fuerza, representan una región que viene experimentando un despertar literario notable.

Este fenómeno no es casual: responde al trabajo constante de gestores culturales, promotores de lectura y apasionados por las letras que han entendido que la literatura también se construye en comunidad.

Se trata de hombres y mujeres que, con disciplina y convicción, han abierto espacios para la creación, el diálogo y la circulación de obras, apoyando a quienes asumimos el reto de escribir y compartir nuestras historias. Gracias a ese esfuerzo colectivo, hoy el Huila no solo participa, sino que empieza a posicionarse en escenarios nacionales e internacionales.

En esta edición de la FILBo, varios autores huilenses tendremos la oportunidad de presentar nuestras obras y ponerlas al alcance de lectores de todo el país. Es, sin duda, una oportunidad invaluable para visibilizar el talento regional y seguir tejiendo puentes a través de la palabra escrita.

Que esta fiesta del libro sea también un recordatorio de la importancia de leer, escribir y preservar la memoria a través de las historias. Porque en cada página hay una posibilidad de encuentro, de reflexión y de transformación.

Adenda:

Este martes 21 de abril, a las 6:15 p.m., presentaré mi libro “Caminante de historias, doce relatos hallados en el camino” en La Casa del Libro Total, ubicada en el primer piso del Centro Comercial San Juan Plaza.

Asimismo, el domingo 26 de abril, a las 4:00 p.m., realizaré su presentación en la FILBo.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X: @Hufercao04