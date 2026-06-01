En una época donde la inteligencia artificial promete resolverlo todo, desde diagnósticos médicos hasta decisiones políticas, la nueva encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, irrumpe como una advertencia incómoda y necesaria. No es un texto contra la tecnología, sino una crítica profunda a la posibilidad de que el ser humano termine delegando no solo tareas, sino también su conciencia, su compasión y su responsabilidad moral a las máquinas.

Como cirujano, veo cada día cómo la tecnología puede salvar vidas. Un ecógrafo, un robot quirúrgico o un algoritmo diagnóstico son herramientas extraordinarias; pero también observo algo inquietante; mientras la medicina se vuelve más precisa, muchos profesionales corren el riesgo de volverse emocionalmente más distantes.

La encíclica plantea una pregunta decisiva: ¿estamos construyendo una nueva Jerusalén o una nueva Babel? La metáfora es brillante. Babel representa una humanidad fascinada por su propio poder, obsesionada con la uniformidad, el control y la autosuficiencia. Jerusalén, en cambio, simboliza la reconstrucción colectiva basada en la escucha, la fragilidad compartida y el sentido trascendente de la existencia.

El texto denuncia algo que pocos se atreven a señalar con vehemencia; el poder tecnológico ya no pertenece principalmente a los estados, sino a corporaciones privadas capaces de influir en la política, el comportamiento humano y la percepción de la realidad. Hoy, unas pocas empresas poseen más información sobre nuestras emociones, hábitos y deseos que nuestras propias familias. Y mientras celebramos la comodidad digital, entregamos silenciosamente parcelas de nuestra libertad.

La crítica del Papa no se limita al ámbito político,también cuestiona una cultura contemporánea que idolatra el rendimiento. En Magnifica Humanitas, la dignidad humana no depende de la productividad, utilidad ni de la eficiencia. Este punto resulta incómodo en sociedades donde el éxito se mide por métricas, algoritmos y resultados inmediatos y el riesgo es evidente, se termina valorando más a quien produce más y descartando a quien enferma, envejece o simplemente no encaja en la lógica del mercado digital.

Hay una frase implícita que atraviesa toda la encíclica; ninguna máquina podrá reemplazar el misterio humano, no porque la inteligencia artificial sea inútil, sino porque carece de aquello que constituye nuestra esencia, la conciencia moral, la capacidad de amar, la vulnerabilidad y la experiencia del sufrimiento.

La Iglesia llega tarde a muchos debates tecnológicos, pero esta vez ha comprendido algo fundamental; la gran discusión del siglo XXI no será únicamente económica ni política, será antropológica. ¿Qué significa seguir siendo humanos en un mundo gobernado por sistemas inteligentes?

La respuesta de León XIV no es nostálgica ni apocalíptica, propone una resistencia ética basada en la solidaridad, el bien común, la justicia social y la defensa radical de la dignidad humana, en otras palabras, usar la tecnología sin convertirnos en esclavos de ella.

Tal vez el mayor mérito de Magnifica Humanitas sea recordarnos algo elemental y profundamente olvidado; el progreso técnico no garantiza el progreso moral, una sociedad puede tener inteligencia artificial avanzada y, al mismo tiempo, perder su humanidad y cuando eso ocurre, ninguna innovación alcanza para salvarla.

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Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar

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