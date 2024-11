Los políticos acabaron con la confianza

Víctor López, presidente del Grupo Kyros, una de las compañías en estrategia política más importantes de Iberoamérica, dice que un 85% de la gente en el mundo, ya no cree en la política.

Eso ha llevado no solo a bajar los niveles de participación en la política, a aumentar la abstención a la hora de votar, sino a que la gente pierda la fe en la democracia. De acuerdo con la encuesta “Satisfaction with democracy and ratings for political leaders, parties” del Pew Research Center, el 77% de los colombianos se sienten insatisfechos por la democracia, porque se sienten engañados y defraudados.

Sin embargo, el problema no es la política, ni tampoco la democracia. El problema está en los políticos, en aquellos que se transforman a la hora de las campañas, se disfrazan, se ponen máscaras, les mienten a sus electores, les dicen lo que quieren oír, les hacen promesas irrealizables y al final, ni son lo que aparentan, ni les cumplen, y en muchos casos, ni los vuelven a ver.

Eso ha acabado con la confianza, y desde luego, ha debilitado la democracia.

Para la muestra un botón. En las pasadas elecciones a Alcaldía, solo el 57,4% de los neivanos salió a votar (166.393 personas de las 289.580 habilitadas para votar), mientras que, en 2019 la participación había sido del 62.27%, lo que quiere decir que menos personas salieron a votar hace un año.

Y eso, sin contar que, para elegir un alcalde en una ciudad como Neiva, solo se necesita el apoyo de un 20% de los electores, (Casagua solo necesitó 57.076 votos, el 20% de la población habilitada), pues hace que cada vez se crea menos votos n el sistema.

De ahí que este fuera quizás, el principal tema de análisis de la XXI Cumbre Mundial de Comunicación Política que se realiza hasta este sábado en la Florida International University en Miami, y de la que tuve la oportunidad de participar.

¿Cómo recuperar la confianza en los electores? ¿Cómo lograr que cada día haya más candidatos auténticos y sin máscaras? ¿Cómo lograr que el fin no siempre justifique los medios y que la política sea la que sirva para ayudar a la gente y no para ayudar al propio candidato?

Muchos creen que los consultores y estrategas políticos están para dar las pautas que permitan ganar una elección a costa de lo que sea. Sin embargo, parte del propósito de profesionalizar la comunicación política en el mundo y de estos eventos académicos, es dignificar la labor, no solo del consultor sino también del político y hacer que la política sea cada vez más decente.

Y por eso en Miami se dieron cita los consultores y estrategas políticos más connotados del mundo, que han participado en las elecciones presidenciales más importantes a nivel mundial, en países hispanohablantes y en Estados Unidos; y por supuesto, ahí estuvimos también los quienes nos apasiona la política, la comunicación política, el periodismo y el marketing, y sabemos que este es un campo de permanente estudio, análisis y transformación.

Sin embargo, la tarea no es fácil. El hambre de poder enceguece a muchos, a otros los cambia y otros políticos simplemente se olvidan de la causa y de las banderas que enarbolaron, y se dedican a satisfacer sus necesidades.

Eso ha llevado a más de uno a volverse incoherente, a pelear con los críticos, con los medios, a volverse soberbios, pero, sobre todo, los ha llevado a traicionar a sus electores, a no cumplir sus promesas.

Y bajo este panorama que sucede en todas partes y a menudo, salen más y más políticos con la misma ambición, mintiendo, disfrazándose, prometiendo, y engañando. En nosotros que asesoramos, que opinamos, y en todos los que elegimos, está parte de la solución. No todo está perdido, y mientras haya esperanza y la posibilidad de elegir bien, siempre habrá una oportunidad para mejorar y recuperar la confianza. ¡Se puede!

La Ñapa

Xavi Domínguez, consultor y estratega español dijo durante su intervención en la cumbre, tres frases para políticos que caen como anillo al dedo a este tema: 1, “La campaña permanente, no es una opción sino una obligación”, es decir, una vez ganas, es cuando más debes preocuparte por hacer las cosas bien, y no solo en campaña. 2, “La ideología más valiosa es la que soluciona problemas”, es decir, no importa si eres de derecha o izquierda, siempre y cuando te conectes con los problemas de la gente y trabajes para brindar una solución. Y 3, “si no te critican, estás muerto”. Ya basta de la adulación que solo te nubla de la realidad y te hace más soberbio, pero, sobre todo hace que te alejes del deseo de querer mejorar cada día.

—

Por: Andrés Felipe González Díaz

Comunicador Social y Periodista

Especialista en Comunicación Digital

Asesor en Comunicación Política