Los Opitas brillan en Corea del Sur y ponen en alto el nombre del Huila

La Agrupación Folclórica Los Opitas se ha consolidado como una de las delegaciones más destacadas del Yeongdong World Traditional Music & Arts Expo 2025, evento que reúne a artistas de los cinco continentes en Corea del Sur.

Con presentaciones diarias, el grupo colombiano ha logrado cautivar a los asistentes y proyectar el folclor huilense en escenarios internacionales.

Bajo la dirección de la maestra Carmenza Méndez Guarnizo, los 21 artistas entre músicos y bailarines que conforman la delegación han presentado un repertorio basado en las tradiciones del sur del país. Sanjuaneros, rajaleñas, bambucos y merengues campesinos han hecho parte de una propuesta que se complementa con expresiones de otras regiones de Colombia, convirtiendo cada espectáculo en un recorrido por la diversidad cultural de la nación.

En cada jornada, Los Opitas se han caracterizado por la alegría de sus puestas en escena, convirtiéndose en uno de los grupos que más anima las actividades del festival. Su participación no solo se limita a los escenarios principales del Yeongdong World Traditional Music & Arts Expo, sino también a los tradicionales Jeongsun Arirang Festival y Korean Folklore Arts Festival, ambos con una masiva asistencia de público.

El éxito alcanzado en Corea del Sur se suma a la trayectoria internacional de la agrupación, que en más de 30 años de existencia ha representado al Huila y a Colombia en países como Croacia, Montenegro, Panamá, Japón, Costa Rica, Nueva Zelanda, Rusia, Eslovenia, Indonesia y Ghana

La presencia de Los Opitas en este encuentro cultural confirma su papel como embajadores del folclor huilense y del país, consolidándose como una de las delegaciones más alegres y festivas de la cita mundial.