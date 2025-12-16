Lo que viene en 2026: por qué la salud mental será uno de los mayores retos globales

Más de 1.000 millones de personas con ansiedad y depresión: el desafío clínico para el 2026

Salud mental en 2026: lo que los profesionales deben prepararse para atender

Los trastornos de ansiedad y depresión continúan siendo los problemas más prevalentes a nivel mundial, con tasas que en Latinoamérica superan los promedios globales en ansiedad.

El 2026 se perfila como un año de mayor presión para la salud mental con dificultades emocionales más severas. Un reporte reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2025) informa que ya hay más de 1.000 millones de personas con trastornos de salud mental en el mundo. De esa forma, las instituciones educativas ya empiezan a evidenciar este escenario en sus programas, donde cientos de psicólogos y terapeutas se preparan para afrontar casos cada vez más desafiantes.

Según las proyecciones más recientes del Global Burden of Disease, para 2040 los casos de ansiedad superarían los 515 millones a nivel mundial, mientras que los trastornos depresivos sobrepasarían los 466 millones. El informe advierte que la mayor carga de estos diagnósticos recaerá en los países de ingreso medio y bajo, donde la demanda de atención crece más rápido que la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

‘’Los casos que más están aumentando responden a un incremento sostenido de ansiedad, depresión y desregulación emocional, que continúan siendo el centro de la demanda clínica. También se observa un alza significativa en niños y adolescentes, con más consultas por TCA, autolesiones, ansiedad social y dificultades asociadas al Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH)’’, comentó Rubén Albornoz, Psicólogo y Fundador de Adipa, plataforma de cursos online.

En este sentido, la creciente complejidad de los casos clínicos está redefiniendo la manera en que los profesionales deben actualizarse y especializarse. La formación actual pide un nivel de detalle mucho más alto. Cada vez toman más fuerza las simulaciones, ejercicios prácticos y plataformas interactivas que se han vuelto cada vez más relevantes. En Latinoamérica, Adipa ha integrado estos recursos en su oferta formativa, permitiendo que miles de profesionales accedan a metodologías aplicadas y basadas en evidencia.

‘’La preparación profesional avanza hacia programas más especializados con formación centrada en áreas de alta demanda, como la intervención en crisis y conducta suicida, terapia del trauma, la salud mental infanto-juvenil y los modelos terapéuticos contemporáneos. Al mismo tiempo, se consolidan los formatos online y semipresenciales que amplían el acceso a docentes’’, señaló Albornoz.

Finalmente, en un escenario donde los retos clínicos seguirán creciendo, el 2026 exigirá profesionales capaces de leer estas transformaciones y sostener intervenciones más precisas, humanas y pertinentes. La tendencia es clara, quienes se anticipen y fortalezcan sus competencias serán los que puedan responder con mayor eficacia a las necesidades reales de la población. Ese es el rumbo que marcará la práctica clínica del próximo año y el compromiso que instituciones ya están impulsando.