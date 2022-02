Lo que no sabía de los candidatos

En pleno furor se encuentran las campañas políticas de diferentes personajes, unos con el ánimo de refrendar sus curules y otros con el objetivo de renovar el Congreso de la República, tan desprestigiado por cierto y de alguna manera tan merecido dicho desamor popular, frente a los padres de la patria, porque a decir verdad, muy poco han realizado por un departamento que se ve relegado en progreso y condenado a un incremento en los niveles de pobreza en la actualidad, con una misera inversión estatal frente a las necesidades y a las promesas de cada cuatro años.

Claro que quiero pedir disculpas y considero menester resaltar las innumerables cualidades de los candidatos que no sabía que existían y que es bueno que el pueblo conozca, analice y tenga muy en cuenta a la hora de votar para evitar botar su voto:

No sabía de unos candidatos que han gestionado más recursos siendo del legislativo que el mismo ejecutivo a nivel departamental y municipal, al menos eso publican y no se cansan de vanagloriarse con miles de millones que han conseguido para el desarrollo de proyectos en casi todos los municipios, lo han hecho además por amor a su gente y jamás han enviado a sus asistentes a tratar de direccionar contratos para personas cercanas a su campaña y mucho menos con fines de ganarse algún peso, pido disculpas a los altruistas políticos que sin ánimo (el autocorrector me cambia a sinónimo) de lucro no escatiman esfuerzos por el bienestar general dejando a un lado cualquier interés personal y obviamente sin ningún afán de acuñar recursos para sus próximas campañas.

Quiero resaltar el amor que los candidatos profesan a su pueblo, al que abrazan, dan la mano y comparten un café de su propio vaso sin temor a que puedan ser contagiados de algún virus de esos que están de moda… lo hacen por amor al pueblo y se olvidan que en el pasado reciente solo por virtualidad ejercían sus funciones, pero de la noche a la mañana han sacado un valor estoico para salir hasta la mas lejana de las veredas y enfrentar sin ambages cualquier peligro solo por amor a su pueblo al que quieren seguir representando eternamente.

Capítulo especial a esos grandes personajes que siempre invocan a Dios en sus discursos y nos demuestran como son seres de luz que jamás harían mal a nadie y que son capaces de poner la otra mejilla si fueren agredidos, qué grato recordar que como los inicios de la era cristiana aun tenemos muchos fariseos representándonos.

Qué grato es saber que los candidatos se financian con el esfuerzo de un equipo voluntario que aporta trabajo, tiempo y una muy ínfima cantidad de dinero, que son incapaces de hacer jugadas ilegales en la contratacion para financiarse, que los topes en gastos jamás se verán amenazados porque invierten muchísimo menos de lo que la ley les permite, eso nos garantiza que de elegirlos no tendrán que responderle a nadie por plata invertida y actuarán de manera libre y con criterio.

Tantas cosas que no sabía de los candidatos y cuantas por descubrir de estos héroes, que prestan su vida y su honra para defender los ideales de un pueblo y hacer cumplir las leyes de una nación, sin amaño ni prebendas y mucho menos intereses mezquinos, que es imposible que el próximo el 13 de marzo el pueblo no salga a agradecer como se lo merecen.

Posdata: Como dirían los Alkolirycoz, “están en contra del aborto y contra todos después de nacer”.

—

Por: Carlos Andrés Facundo Ortega – andresfacundo@hotmail.com