Llegó el día de llorar a Javier

No puedo dejar pasar esta columna para hablar de la decisión del Alcalde de Neiva, de suprimir 120 cargos de la planta de la Alcaldía para reducir gastos. Creo que toda decisión para ahorrar recursos y que estos se inviertan en la gente es válido; sin embargo, creo que se cometieron errores. No sólo al no socializar debidamente el estudio técnico a tiempo, o que este haya sido hecho por un abogado (no sé qué tan idóneo sea), sino en la no revisión adecuada de cada caso. Ya han tenido que reversar dos actos administrativos, se han aceptado seis demandas y según se dice, hay al menos 10 derechos de petición en Talento Humano, pidiendo revisión de casos. Siento que al final no serán 66 los despidos, como dijo el alcalde (los otros 54 no estaban ocupados por nadie), sino sólo 50.