Leidy Perea, única mujer en la terna para dirigir la Contraloría de Neiva

Neiva conoció hoy la terna para la Contraloría Municipal, y entre los nombres destaca con fuerza el de Leidy Yulieth Perea Ramírez, una profesional huilense cuya trayectoria habla por sí sola y cuyo perfil sobresale como la opción preparada, ética y capaz para devolver la confianza institucional que la ciudad exige.

Perea es abogada, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Estatal, y obtuvo distinción cum laude en su especialización en Auditoría y Control Fiscal. Además, es Magíster en Derecho Público y Auditora Internacional certificada por la ACCA de Londres, uno de los estándares más exigentes en normas de auditoría.

Con más de 18 años de experiencia en control interno y control fiscal, ha liderado procesos de evaluación de gestión del riesgo y prevención como jefa de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía, y ha formado a nuevas generaciones como docente universitaria en pregrado y posgrado en reconocidas instituciones del país.

Su carrera también incluye un destacado paso por la Contraloría General de la República, donde se ha desempeñado como profesional universitaria grado 1 y 2 de los grupos misionales de control, investigaciones y responsabilidad fiscal. en vigilancia, juicios de responsabilidad fiscal y control preventivo. También fue Contralora Municipal de Ibagué, sin poderse posesionar por situaciones ajenas a su voluntad.

“Conozco el Municipio de Neiva desde diversas perspectivas y por ello, soy consciente de la inmensa responsabilidad que implica vigilar y controlar la buena gestión de los recursos con objetividad, independencia y pleno respeto a las garantías de los sujetos. Este es un compromiso que quiero asumir con alma, corazón y vida ante el Concejo y la ciudadanía”, afirmó Perea, segura de la solidez de su experiencia y su formación.

Su nombre no es nuevo en los procesos meritocráticos del país. En el pasado concurso a la Contraloría Departamental del Huila, Leidy obtuvo el puntaje más alto para ocupar el cargo, aunque finalmente la decisión política favoreció a otro aspirante. Hoy, su trayectoria vuelve a abrirse paso, sin intermediaciones, con un respaldo técnico que pesa más que cualquier cálculo.

Para la Contraloría de Neiva, Perea es la única mujer en la terna y la única representante afro, una hija del Huila que entiende el territorio y que llega sin compromisos políticos, sin acuerdos ocultos y con el propósito de fortalecer la institucionalidad, recuperar la credibilidad del control fiscal y dignificar el rol del Concejo ante la ciudadanía.

Años de servicio en la Contraloría General, ascensos obtenidos exclusivamente por concursos de méritos y un perfil técnico impecable consolidan a Leidy Yulieth Perea como una de las opciones más sólidas y respetables en una terna que hoy genera expectativa en Neiva.

La única mujer entre los ternados se posiciona como la alternativa preparada, ética y necesaria para liderar el control fiscal que la ciudad reclama. Una candidatura que devuelve esperanza y que reivindica el valor de la transparencia.