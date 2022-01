Las tensiones ruso-norteamericanas

No siendo suficiente con esta bendita pandemia que tiene diezmada a toda la comunidad a nivel mundial, ahora con el enigmático ómicron del que ya hablamos en una columna anterior y del que además, no nos terminan de decir toda la verdad; la misma variante que continúa matando gente por todo el orbe, se nos viene ahora la medio bobadita de las diferencias entre las dos superpotencias mundiales, Rusia y EEUU.

Indagando un poco acerca de las razones por las cuales Rusia ha querido incursionar en su país vecino y el por qué del interés de Estados Unidos en defender los intereses políticos de esta nación independiente, me encontré con varias cosas interesantes que deseo compartirles el día de hoy.

La tensión entre el país más grande del planeta y su vecino Ucrania, ha venido incrementándose durante este último mes debido a una posible invasión rusa a territorio ucraniano, luego del despliegue militar de cerca de cien mil soldados rusos hacia los límites fronterizos entre estas dos naciones.

Resulta sustancial destacar que Ucrania es sumamente importante para Rusia por varias razones, entre las que analistas internacionales rotulan algunas como: históricas, geopolíticas y económicas. El gobierno ruso señala que ambos países comparten un origen y una identidad, por lo que consideran que los ucranianos son parte inseparable de ellos como hermano mayor.

En lo relacionado con las razones geopolíticas, el manejo o control de Moscú sobre Kiev, es conveniente para el primero, dado que de esta manera se le impediría al segundo sumarse a la OTAN y a la Unión Europea, lo cual, de darse, afectaría a la gran nación políticamente. Y en el campo económico, pues Ucrania es sumamente importante, dado que sobre su territorio se encuentra gran parte de la red de gasoductos rusos que proporcionan gas a toda Europa.

A raíz de las intenciones invasoras de Putin sobre Ucrania, el gobierno norteamericano, la Unión Europea y el Reino Unido, se han pronunciado solicitando cancelar cualquier acción bélica sobre esta nación, incluso amenazando con movilizar tropas para apoyar al más débil, no obstante, los mandatarios de Francia, Inglaterra y Alemania, han dicho que se deben buscar salidas diplomáticas a esta situación, seguramente por el peligro que representa no solamente para toda Europa y Asia, sino para todo el planeta. Un choque militar entre Rusia y Estados Unidos, no sería un tropel cualquiera.

De todas maneras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho durante esta semana, que no tiene planes ni intenciones de generar una movilización de tropas norteamericanas o de la OTAN hacia Ucrania, pero sí ha sido claro sobre las consecuencias económicas que podría sufrir Rusia de continuar con el propósito de concretar una incursión en territorio ucraniano.

Como lo menciono anteriormente, los gobiernos norteamericano, de los países que conforman la Unión Europea y el Reino Unido, han expresado permanentemente la necesidad de mantener vivas las relaciones diplomáticas con Rusia, aunque Estados Unidos duerme con un ojo abierto y con el dedo en el gatillo.

Por: Andrés Felipe Cabrera Sánchez