Las polémicas críticas del periodista Luis Carlos Vélez a la #COP16 en Cali

El director de noticias de La FM, de RCN, Luis Carlos Vélez, cuestionó, se burló y demeritó el evento de biodiversidad más importante del mundo que se hará en Colombia en el mes de octubre.

La ciudad de Cali realizará la #COP16 o Conferencia de las Partes, donde se darán cita varios presidentes y distintos personajes del mundo medioambiental.

Vélez, con su estilo pintoresco y burletero hacia el evento, dijo varias cosas en su noticiero:

Despreció la #COP16 porque reconoció no saber qué es y afirmó que no es negocio hacerla. Admite no tener ni idea de la importancia del evento sobre la biodiversidad que este año se desarrolla en Cali. Dijo banalmente que es mejor hacer una final de la Champions League. Expresó que nunca ha visto eso en las noticias de medios internacionales como CNN, burlándose a carcajadas del medio regional TELEPACÍFICO, que está cubriendo el previo al evento.

Y en lugar de traer experto ambientalistas, pidió que inviten al millonario empresario Elon Musk, menospreciando con tinte xenófobo al ministro de Medio Ambiente de Perú y de Burkina Faso. A pesar de que sus compañeros de la mesa le recordaron que no todo en la vida es negocio, el insistió que todo en la vida es negocio.

Finalmente, se burla de Andrea, hija del presidente Petro, que lanzará linea de ropa sostenible y tendrá un stand en el evento. Cerró con broche de oro su intervención diciendo: “Yo soy independiente, voy en contravía de todo”.

En redes sociales fue cuestionado por su aparente ignorancia y burla y le recordaron que él mismo asistió a la #COP26 en Glasgow, en el año 2021, pagado por el presidente Iván Duque y esto era lo que pensaba en esos días: