Las obras en el Huila continúan – Parte I

No sé y tampoco entiendo la narrativa que desean crear a través del manejo periodístico de la gobernación del Huila con respecto al gobierno que antecedió a la presente administración, lo digo porque leyendo lo que publican desde la oficina de prensa, denoto que no desean dar crédito a todo lo que se gestionó, ejecutó y quedó financiado durante el periodo 2020 – 2023, el cual lideró el ingeniero Luis Enrique Dussán López (Todo quedó debidamente documentado).

Para nadie es un secreto que el ex gobernador Dussán López no es el mejor comunicando y su relación con los medios no es fácil, no porque no reconozca su importancia y no tenga claro que es a través de estos que se mantiene a la comunidad informada, pero ese es su estilo, un poco tímido y distante; sin embargo, eso no le quita la gran labor que desarrolló en favor de los huilenses, tal y como debía ser en su condición de gobernador del Huila, máxime en la manera responsable y eficiente como afrontó las crisis generadas por la pandemia, el estallido social y la ola invernal.

Como los colombianos heredamos tristemente esa memoria de cortísimo plazo, seguramente los huilenses como colombianos que somos no hacemos parte de la excepción y borramos de la memoria las buenas obras, así como por arte de magia, pero yo deseo hacer un recuento de todo aquello que Luis Enrique Dussán ejecutó, dejó en construcción, y dejó aprobado y financiado.

Comencemos con las plantas de triturado y mezcla de fertilizantes. De esta manera lo tituló el Diario La Nación: “El gobernador Luis Enrique Dussán López ha visto la gran importancia que tiene para el departamento del Huila impulsar el desarrollo de las plantas de fertilizantes en las diferentes zonas del territorio. Así lo propuso en su Plan de Desarrollo, y así les viene cumpliendo a los huilenses”.

Y desarrolla la noticia de la siguiente manera: “Planta zona norte: en el norte del departamento del Huila fueron aprobados dos proyectos por más de $9.000 millones para el sector minero, que permitirán avanzar en la implementación de una planta de fertilizantes con la que se aprovechará los minerales presentes en la región para la elaboración de mezclas orgánico-minerales.

Planta Coocentral: fortalecimiento a la producción agrícola a través de la implementación de tecnología de mezclado de fertilizantes en el departamento del Huila. Recursos por el orden de los $5.100 millones, de estos $4.112 millones asignados por la gobernación del Huila a través del Sistema General de Regalías, y $988 millones, aportados por la Cooperativa Central de Caficultores del Huila – Coocentral.

Agacafé: Proyecto de fortalecimiento de la Producción Agrícola a través de la dotación y mejoramiento de activos productivos a 470 agricultores del sur del Departamento del Huila. Financiados a través Sistema General de Regalías por un monto de $823 millones y beneficiando a 470 productores pertenecientes a 13 grupos asociativos, de los municipios de Pitalito, Acevedo, Palestina, Oporapa, Timaná, Isnos y San Agustín”.

Si el periodo actual que lidera el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, en medio de la sensatez propia de un gran ejecutor como lo es él y bajo esa premisa de continuar con las buenas obras planteadas y financiadas por su antecesor, que además es de su misma cuerda política, no entiendo por qué no reconocer que lo que se ha presentado a los medios de comunicación y socializado con la comunidad proviene en gran parte del anterior mandato, eso no lo entiendo y supongo yo que es un lapsus por parte de quienes informan a los huilenses acerca de lo que se está haciendo, no creo que sea una directriz mayor.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X (Twitter): @Hufercao04