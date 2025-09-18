Las mujeres ganan menos que los hombres: una realidad que impacta su pensión

En el Día Internacional de la Igualdad Salarial, Protección llama la atención sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres, y cómo esta diferencia repercute en el acceso a una pensión digna.

En Colombia, las mujeres enfrentan una marcada desigualdad salarial. Según cifras de la Universidad Javeriana, incluso con niveles educativos similares, ellas ganan hasta un 28,8% menos que los hombres. Esta disparidad se agrava por la menor participación femenina en el mercado laboral formal y por la carga de trabajo no remunerado: más de 7 horas diarias, frente a poco más de 3 horas en el caso de los hombres, según el DANE.

Este panorama limita su capacidad de ahorro y tiene consecuencias directas en su retiro. De acuerdo con cifras de Protección, las mujeres reciben mesadas 28% menores que los hombres y solo el 13,2% logra pensionarse, frente al 24,9% de los hombres, según la Universidad de los Andes.

“Tenemos el reto de ofrecer a más colombianos, especialmente a las mujeres, la posibilidad de un retiro digno y con autonomía. Nuestro propósito es ofrecer alternativas accesibles y flexibles que se adapten a las distintas realidades de los trabajadores del país”, afirmó Ángela Maya, Líder del negocio de Ahorro y Retiro de Protección.

Complementar: una solución con impacto

Frente a esta situación, Protección propone una salida concreta: el ahorro complementario. Según sus proyecciones, una mujer de 25 años que ahorre voluntariamente el 10% de su salario mensual, de forma constante, podría mejorar su ingreso una vez se pensione en hasta un 41%. Incluso quienes inician después de los 40 años podrían ver un aumento de hasta el 15%.

“Invertir en soluciones accesibles y flexibles es la mejor forma de anticiparse al retiro y construir autonomía financiera. Más de 100 mil colombianos ya han confiado en \+Protección, nuestra alternativa de ahorro voluntario, para planear un retiro con bienestar”, agregó Maya.

En línea con esta estrategia, Protección presenta el Combo Pensional, una propuesta que integra pensión obligatoria con ahorro voluntario. Por ejemplo, teniendo en cuenta el panorama de reforma actual, una persona con un salario mensual de $5 millones, que comience a ahorrar voluntariamente desde los 24 años el 5% de su ingreso, podría complementar su pensión obligatoria estimada de $2,4 millones hasta alcanzar un total de $3 millones mensuales.

El análisis también muestra que postergar el inicio del ahorro tiene un efecto significativo: si la misma persona inicia a los 35 años, necesitaría ahorrar el doble para alcanzar un ingreso similar en su pensión.

El contexto exige decisiones informadas

El envejecimiento acelerado de la población colombiana hace indispensable adoptar decisiones previsivas desde edades tempranas. En ese sentido, el ahorro complementario se convierte en una herramienta clave, especialmente para las mujeres.

“El compromiso de Protección es acompañar a los colombianos en la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Sabemos que las mujeres enfrentan mayores desafíos en materia pensional, y por eso impulsamos soluciones de ahorro complementario accesibles, flexibles y con impacto real en su calidad de vida”, concluyó Maya.