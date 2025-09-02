Lanzan la primera Clínica de Propiedad Intelectual en Colombia con programa gratuito para pymes y emprendimientos en las áreas de biotecnología, tecnología médica y farmacéutica

El programa está diseñado para que pymes y emprendimientos en sectores como biotecnología, tecnología médica y farmacéutico fortalezcan sus capacidades en propiedad intelectual (PI), promoviendo su crecimiento sostenible.

Las empresas que deseen participar tendrán plazo de inscribirse hasta el 22 de septiembre. El anuncio de la selección y el lanzamiento del programa tendrán lugar en octubre del 2025.

La División de Propiedad Intelectual para las Empresas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) anunciaron el lanzamiento de la primera Clínica de Gestión de la Propiedad Intelectual (IPMC) en Colombia; un espacio dirigido a startups y pymes de tecnología de la salud que busca fortalecer sus conocimientos y herramientas alrededor de la propiedad intelectual, claves para el crecimiento de sus organizaciones.

Este lanzamiento incluye un programa gratuito de cuatro meses, diseñado para apoyar el desarrollo de estrategias de propiedad intelectual en el sector de la biotecnología y tecnología médica. Las empresas seleccionadas recibirán una orientación específica basada en sus necesidades comerciales, que serán identificadas en el proceso de postulación. Asimismo, recibirán tutorías y formación enfocadas en el valor estratégico de la PI, en la creación de ventajas competitivas y los medios para proteger los activos en entornos físicos y digitales, entre otros.

En Colombia, las compañías emergentes están desempeñando un papel clave en la expansión del acceso y la asequibilidad a la tecnología de la salud. De hecho, el sector HealthTech representa cerca del 7 % del total de startups en el país, ubicándose como una de las industrias más relevantes después de Fintech, de acuerdo con Colombia Tech Report. En este contexto, la gestión de la propiedad intelectual no solo fortalece la competitividad de estas organizaciones, sino que también es clave para atraer inversión y escalar en el mercado.

Al respecto, Ignacio Gaitán, presidente de AFIDRO, señala que “El futuro de las startups Deeptech en salud es prometedor a nivel global y regional. Impulsadas por el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades no transmisibles y la creciente conectividad digital, los países de Latam están adoptando tecnologías como la telemedicina, las aplicaciones de salud, los rastreadores de salud portátiles y los diagnósticos impulsados por IA. Estas dinámicas han hecho que la PI sea un activo clave para el crecimiento de las empresas, así como para la innovación en beneficio de los pacientes del sector”.

¿Cómo participar?

Las compañías del sector salud interesadas deben postularse a la convocatoria que estará abierta hasta el 22 de septiembre de 2025 en (www.afidro.org/convocatoria-ompi). Para ello, deben contar con un producto o servicio ya comercializado y protegido por al menos un derecho de propiedad intelectual (marca, patente, modelo de utilidad, diseño, derecho de autor o secreto comercial), y tener un equipo de mínimo dos personas.

El programa, completamente gratuito, incluye:

Tres sesiones de mentoría personalizada con expertos en propiedad intelectual.

con expertos en propiedad intelectual. Una mentoría individual con especialistas en la industria de tecnología de la salud.

con especialistas en la industria de tecnología de la salud. Tres talleres virtuales sobre gestión y creación de estrategia y cartera de activos de PI; contratación y aspectos jurídicos de la PI en salud; monetización y licencias; y regulación y desarrollo de marcas.

sobre gestión y creación de estrategia y cartera de activos de PI; contratación y aspectos jurídicos de la PI en salud; monetización y licencias; y regulación y desarrollo de marcas. Espacios de networking con las demás compañías participantes.

«Reconocemos que la propiedad intelectual es un motor con beneficios tangibles para los pacientes y para la eficiencia de los sistemas de salud. Por ello, celebramos esta alianza entre la OMPI y AFIDRO, que permitirá a las empresas colombianas fortalecer sus capacidades en PI y avanzar en la construcción de un ecosistema capaz de desarrollar tecnologías y tratamientos que salvan vidas, amplían la accesibilidad de los pacientes a la innovación y consolidan la competitividad del país en este sector«, concluyó Ignacio Gaitán, presidente de AFIDRO.

Guy Pessach, Director de La División de Propiedad Intelectual para las Empresas de la OMPI, señaló que “Con esta clínica de propiedad intelectual en Colombia, apoyamos a las pymes y emprendimientos de salud para que conviertan su innovación en ventajas competitivas y generen un impacto sostenible en la región.”

La lista de organizaciones seleccionadas se dará a conocer en octubre de 2025, mes en el que iniciará el programa. Para más información sobre la convocatoria y el proceso de postulación, visite: www.afidro.org/convocatoria-ompi