Lanzan herramienta que recomienda candidatos al Senado afines a sus posturas

Las elecciones legislativas serán el próximo 13 de marzo del 2022 y los colombianos saldrán a las urnas para elegir a los 108 senadores y 188 representantes a la Cámara que compondrán el Congreso 2022-2026. Congreso Visible, junto con Keep Up News, desarrollaron una herramienta que en tan solo 5 minutos le recomienda a los ciudadanos los candidatos al Senado más afines a sus posturas.

El objetivo de esta herramienta es incentivar que más colombianos salgan a las urnas para elegir a sus senadores. “A través de nuestros contenidos en redes sociales identificamos que la mayor barrera para salir a votar es no conocer a fondo las propuestas de los candidatos. Particularmente para los jóvenes, es difícil acceder a la información o filtrar en redes sociales entre tantos candidatos. Populus Senado 22 facilita ese proceso”, aseguró Santiago Villadiego, gerente de Operaciones de Keep Up News.

Juan Sebastián Garzón y Juan Pablo Suárez, líderes del desarrollo de Populus en Keep Up News, explicaron que la herramienta está diseñada para que las recomendaciones se generen de acuerdo con el nivel de afinidad del usuario, el cual se calcula por medio de un algoritmo matricial. Esta herramienta es amigable con el usuario, tanto si se usa en dispositivos móviles como en el computador, debido a que está construida sobre una aplicación web. Para el equipo de Keep Up News, “Populus Senado 22 es el ejemplo de que el uso de herramientas tecnológicas, que se vienen usando en otros sectores, serán la forma de revolucionar la forma como los latinoamericanos se informan actualmente”.