La venta de la electrificadora

Desde tiempos pretéritos, se ha venido auscultando la posibilidad de que la mayoría de la composición accionaria de la Electrificadora del Huila sea adquirida por la gobernación del Huila, alcaldías y algunos inversionistas de la región, que actualmente representa el 83,05% en poder de la Nación, el 9,54% para el Departamento, el 5,03% lo posee el Infihuila y los municipios el 2,38%.

El abultado déficit fiscal que poseen las finanzas nacionales ha generado al equipo económico del alto gobierno, el deseo de vender algunos activos donde está presente el gobierno nacional (103 en total) cuyo valor patrimonial asciende a $78 billones. La sola empresa de la Electrificadora está valorada aproximadamente en $325.271 millones. De ahí, el interés del ejecutivo nacional de feriar ésta y siete más en otros departamentos.

La misma clase dirigente en otrora han planteado dicha intencionalidad de evitar su venta. El actual gobernador del Departamento, Ingeniero Luis Enrique Dussán López, han emprendido una gestión con otros mandatarios vecinos, ante las instancias nacionales, para que se busque la posibilidad de defender este patrimonio nuestro, y no sea vendido a empresas multinacionales, que desde hace rato están detrás de esta jugosa inversión, que anualmente le genera más 50 mil millones de pesos anuales en utilidades.

Aunque otros aspirantes al congreso aprovechando el vapor de la campaña electoral que acaba de iniciar, han planteado esta misma dinámica, de la no venta de este activo en nuestra región.

De todas formas, no hay que descuidarnos. La voracidad financiera del gobierno nacional, para vender algunos activos, con el fin de buscar un saneamiento de las finanzas nacionales, no se puede descartar. Es válida la reunión que sostuvieron los gobernadores del Huila y del Meta con el Ministro de Hacienda, donde éste se comprometió a no vender estos activos por el momento.

Pero no hay que bajar la guardia. Hay que integrar todas las sinergias institucionales, para buscar que este propósito alcabalero del gobierno nacional, no se lleve a cabo. Hay que rodear al primer mandatario de los huilenses para este fin loable. Este actuar no tiene color político. Aunque desafortunadamente, esta empresa se ha convertido en la caja menor de algunos sectores políticos en la región que les ha servido para satisfacer sus apetitos burocráticos y económicos, para lucrarse electoramente.

Cada vez que inicia un periodo presidencial, inmediatamente los caciques políticos regionales, empiezan a hacer la puja para quedarse con el dominio administrativo y financiero de la Electrificadora del Huila. Estos hechos detestables por la sociedad huilense han generado algunas voces para que pase al sector privado.

O sea, para quitársela a la politiquería barata que ha permeado negativamente la estructura de esta organización, que en la mayoría de las veces, su ineficiencia, la termina pagando los usuarios por el incremento de las tarifas de la luz. Igualmente, esta empresa, debe enfocar su accionar, para la producción y distribución de energías alternativas, para aprovechar las nuevas mega tendencias globales, que se están generando para frenar el deterioro del cambio climático en el mundo.

Sería una excelente oportunidad para que los gobernantes impulsen a través de esta organización, esta serie de proyectos saludables para el bienestar de la sociedad huilense.

Igualmente, hay necesidad de cobrarle al gobierno nacional, todo el costo que los entes territoriales, han invertido en el fortalecimiento de la infraestructura para la electrificación rural. No dejemos avanzar este pendiente que tiene la empresa con el erario regional.

Hay que realizar un cálculo actuarial. Que no nos cojan desprevenidos, señor gobernador. Ya conocemos la forma de actuar de los funcionarios a nivel nacional. Ellos, no miran desde sus oficinas, estas temáticas.