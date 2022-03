La responsabilidad del columnista opinador

Comencé escribiendo columnas de opinión en el año 2005 cuando el hoy Senador de la República Ernesto Macías Tovar era el gerente y editor general del Diario del Huila, en aquel tiempo el periodista Germán Hernández Vera era el jefe de redacción y la dirección general estaba a cargo del señor Max Duque Rengifo; por ese entonces este importante medio escrito de comunicación pasaba por un muy buen momento, había un equipo de periodistas sumamente calificado, la mayoría muy bien ubicados hoy en día en importantes organizaciones tanto públicas como privadas.

Cuando quise comenzar a escribir hablé con Edgar Artunduada y le compartí varios de mis escritos por correo electrónico y su respuesta fue esta: “La Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a la libertad de expresión en su Artículo 20, que expresa lo siguiente: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. Yo entendí el mensaje como, “pues si quiere escribir, escriba”.

Sin un hola, ni un hasta luego, este correo quedó dando vueltas en mi cabeza; ya Edgar me había dicho a su modo lo que yo quería escuchar de otra forma, pero sentí de alguna manera que me había retado y seguí enviándole columnas que no se publicaban porque no tenía medio para hacerlo, así que en una de sus visitas a Neiva me dijo en su oficina: “Mira Hugo, ya no hay necesidad de que me envíes más escritos, lo haces bien pero debes entender que al publicar una columna de opinión, si alguna vez logras que te la publiquen, debes asumir una responsabilidad frente a lo que escribes porque puedes hacerte a problemas innecesarios”.

Todo esto para decir que no es escribir por escribir y no es opinar por opinar, es decir cosas con responsabilidad real, asumiendo posturas, claro que sí; pero sin abusar de un espacio en un blog o en una fan page de Facebook, en un portal web o en un periódico, porque al redactar un escrito para ser expuesto al público, se asume un compromiso por las palabras puestas en éste, ante quienes se toman el trabajo de leerlo.

En este galimatías político en el que se encuentra nuestra adolorida patria colombiana, quienes somos columnistas de opinión debemos ser conscientes de lo que expresamos, midiendo el impacto de lo que pongamos en los textos que presentamos, máxime si estamos vinculados a otros espacios diferentes como la academia; de tal manera que no comprometamos a las instituciones por una expresión acalorada sino que por el contrario podamos a través de las letras, generar espacios en los cuales la verdad salga a flote y sea defendida sin mordazas.

Adenda:

Artículo 13 CPC. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04