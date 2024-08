La Plata, un edén para visitar y disfrutar de sus lugares turísticos

Que la inseguridad de la que se habla y que no solo se está dando en el occidente del Huila, sino en todo el territorio nacional, no sea motivo para que muchas personas dejen de salir a conocer lugares y disfrutar de los exuberantes sitios turísticos que tiene nuestro tapete geográfico colombiano.

Por eso, la Administración Municipal de La Plata, invita a que no tengan miedo, a que no permitan que este flagelo de incertidumbre, les quite el interés por conocer sus hermosos lugares y los exhorta a que se den cuenta que el municipio no es solo el Festival Sampedrino.

La Plata, Huila, es también un edén en donde podrá recorrer diversos miradores y acogedores lugares donde convivirá con la naturaleza y se deleitara con los espacios hermosos que lo sacarán de la rutina y le permitirán adentrarse en el mundo gastronómico, observar y divertirse en sus centros recreacionales, sus fincas cafeteras y de toda la magia que tiene cada lugar. Solo así se podrá contrarrestar la percepción de que la inseguridad afecta a sus visitantes.

Hay que creer en quienes han iniciado emprendimientos en el departamento del Huila y especialmente en el municipio de La Plata, en donde la amabilidad de su gente, la hospitalidad de sus residentes y la alegría contagiante que los identifica, permiten que quienes visiten esta hermosa e hidalga municipalidad no solo quieran pasar unos cuantos días sino quedarse para siempre.

Desde La Plata, en el Occidente del Huila, quieren vender una imagen positiva y no la que se ha venido dando de manera negativa y pesimista que ha hecho que se afecte el interés de los visitantes al dejarla de viajar y recorrerla.

Hay en La Plata, alrededor de 40 hoteles acogedores, existen 3 lugares excepciones como el Mirador Panorama 360, el llamado Mocca y el llamado Paraíso del Huila; tres fincas agroturísticas con alojamiento rural, una creciente cantidad de restaurantes con diversidad gastronómica y cada día hay mayor oferta que permite el fortalecimiento del turismo y que la economía local en general sea positiva.

Por eso, es importante resaltar el esfuerzo que se está haciendo por parte de los emprendedores del municipio para que la oferta turística se posicione mayormente y que La Plata sea un destino visitado por nacionales y extranjeros

El señor Marco Ramírez, quien con su emprendimiento familiar denominado Mirador Panorama 360, ubicado a tan solo 10 minutos de la Plata en el cerro de la divina misericordia, le apuesta al dinamismo del turismo y a la generación de empleo en el municipio, le manifestó a TSM Noticias que: de lo que hay que hablar es de resiliencia, de empoderamiento, de las cosas buenas que se tienen en la localidad, de pertenencia por nuestro municipio destacando que como plateños somos personas buenas y trabajadoras.

Igualmente, invitó a huilenses y colombianos en general a que conozcan el Huila y sus lugares acogedores y especialmente que hagan turismo por La Plata, que es tierra de gente trabajadora, luchadora, que se identifica con una marca diferencial por su calidez, por sus paisajes, por la amabilidad de sus residentes y su cultura.

Del mismo modo, expresó: expresó: «¿Sabían ustedes que en La Plata tenemos un beato que se llama Pedro María Ramírez, a quien se le rinde homenaje por el museo que hay en donde se cuenta una historia sobre Armero, que además el municipio es uno de los más antiguos del departamento y con la mayor riqueza hídrica, que es cuna del folclor y que es parte de la historia porque en esta tierra, exactamente en la finca La Lindosa, el Libertador Simón Bolívar pernocto al escogerla como hospedaje en dos de las 3 visitas que hizo a este municipio?, por eso los invito a que nos visiten y conozcan sus hermosos miradores y escuchen las narrativas de lo anteriormente mencionado».

Por su parte, la Administración Municipal ha tomado medidas tales como reforzar la seguridad y adelantar estrategias de promoción para atraer cada vez más turistas y expandir la oferta de lugares que puedan ser visitados.

Cabe aclarar que, como todas las actividades económicas, el turismo también tiene algunos picos altos y bajos, es decir, hay momentos en los que se incrementa el número de visitantes y otras en las que, por el contrario, se disminuyen.

Entre las actividades que desarrolla la Administración para el fomento del turismo, a la fecha, según lo manifestó Juan Pablo Nuñez, Coordinador de Turismo de la Secretaría de Educación, cultura, deporte y turismo del municipio, se está adelantando el diagnóstico de actores turísticos y gestionando un proceso de capacitación y sensibilización frente al turismo sostenible.

Igualmente, ya se conformó el consejo municipal de Turismo y se han desarrollado ferias con el propósito de articular y promover el tema artesanal y se han adelantado reuniones para agremiar a cada uno de los sectores que integran esta actividad económica.

Se convoca a que no lo piensen ni duden en visitar a La Plata, que se ha convertido en un auténtico y verdadero edén en donde la nocturna brisa fresca y la calidez de su gente hacen que los momentos allí compartidos se conviertan en una de las mejores experiencias de la vida.

—

Por: Milton René Losada Gutiérrez