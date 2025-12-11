La otra cara de las fiestas de fin de año: claves para acompañar el duelo, la nostalgia y la carga emocional

Diversas asociaciones de psicología aseguran que las fechas significativas pueden intensificar emociones relacionadas con pérdidas recientes, así como aumentar los niveles de estrés derivados de presiones sociales, económicas y familiares.

La época navideña suele llenarse de luces, villancicos, reuniones familiares, regalos y buenos deseos. Aun así, entre todo eso también se sienten esas lagunas de las que casi nadie habla, como las sillas que permanecen vacías y los abrazos que quedan pendientes. Para muchas personas estas fechas también representan experiencias de duelo, nostalgia y estrés emocional. Por eso, tener a la mano algunas claves para transitar este tiempo puede marcar la diferencia

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2025, se estima que, en todo el mundo, el 5,7% de los adultos padecen depresión y, de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, para los que padecen de esta enfermedad, las presiones de la temporada de fin de año pueden acentuar en más de un 70% sus síntomas. Son cifras que recuerdan que, aunque diciembre brille, muchas personas llegan a estas fechas con el ánimo en un punto frágil.

‘’Cuando una persona empieza a aislarse, perder interés en lo que antes le importaba, tener cambios fuertes en su ánimo o dificultades para dormir, comer o concentrarse, suele ser señal de que está atravesando un momento difícil. Son pequeños gestos que muestran que algo dentro de ella pesa más de lo habitual y necesita apoyo’’, comentó Diana Riaño, Psicóloga con maestría, doctorado y docente de Adipa.

Y es que, la temporada suele venir cargada de expectativas de bienestar permanente, pero para muchas personas esa expectativa puede convertirse en una fuente de tensión emocional creando desánimo o la sensación de no estar a la “altura” de las fechas. A esto se suman los balances del año y los recuerdos que remueven emociones profundas, desde añoranzas hasta el agotamiento acumulado. Por eso, antes de que los días avancen, vale la pena detenerse y pensar en cómo cuidarse para transitar estas semanas con un poco más de calma y sostén.

“Las claves están en bajar exigencias, permitirse sentir las emociones difíciles y elegir solo los espacios que realmente nutren. Crear pequeños rituales de calma y tener a alguien de confianza para pedir apoyo cuando el ánimo está caído significa mucho. Proteger la paz, escuchar el cuerpo y contar con un refugio emocional claro son pilares para atravesar el mes”, señala Riaño

Finalmente, diciembre puede profundizar la ausencia y la nostalgia, dejando rastros de agotamiento, desesperanza y vacío interior. Observar cambios de conducta, brindar compañía y crear espacios de escucha activa, ayuda a sobrellevar lo que podría crecer sin control. Reconocer estas emociones y buscar apoyo oportuno, tanto clínico como comunitario, es esencial para transitar estas fechas sin cargar en silencio experiencias que merecen ser atendidas.

