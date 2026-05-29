La misión médica que ha ayudado a más de 420 personas a recuperar sus funciones básicas abre nueva convocatoria en Colombia

La iniciativa Misión de la Esperanza ha permitido realizar cirugías reconstructivas y funcionales a pacientes con malformaciones congénitas y condiciones neuromusculares desde 2011 en Colombia.

Especialistas nacionales e internacionales participarán en una nueva edición de la misión enfocada en mejorar movilidad, autonomía y calidad de vida.

Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para nuevos pacientes candidatos a valoración médica.

Pacientes con dificultades para mover sus manos, alimentarse, escribir o realizar actividades cotidianas podrán acceder a valoración especializada en una nueva edición de la Misión de la Esperanza, una jornada médico-quirúrgica liderada por Clínica Las Américas Auna y Fundación Auna Ideas. Esta iniciativa está enfocada en el tratamiento de malformaciones congénitas y condiciones neuromusculares complejas, como parte del compromiso de Auna de transformar la salud en Latinoamérica brindando atención con los más altos estándares de calidad a las comunidades en las que está presente.

Hace más de una década, desde su creación en 2011, esta iniciativa ha beneficiado a más de 420 pacientes en Colombia mediante procedimientos reconstructivos y funcionales orientados a recuperar movilidad, reducir espasticidad y mejorar la funcionalidad de miembros superiores. Para Auna, este tipo de programas hacen parte de su visión de construir un sistema de salud más accesible, humano y centrado en las personas, especialmente en condiciones de alta complejidad donde persisten brechas de atención.

La convocatoria está dirigida a niños, niñas y adolescentes con diagnósticos como sindactilia (dedos fusionados), polidactilia, lesiones del plexo braquial y espasticidad asociada a parálisis cerebral, condiciones que pueden afectar significativamente la autonomía y el desarrollo funcional de los pacientes.

Durante esta nueva edición, los pacientes inscritos pasarán por un proceso de evaluación interdisciplinaria que permitirá definir quiénes son aptos para procedimientos quirúrgicos reconstructivos y funcionales de alta complejidad. La misión contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales en cirugía de mano, cirugía plástica y reconstructiva, anestesia y rehabilitación.

“Desde hace más de una década, la Misión de la Esperanza ha permitido que cientos de pacientes recuperen funciones esenciales para su vida diaria, desde volver a escribir o alimentarse por sí mismos hasta mejorar su independencia y movilidad. Con esta nueva convocatoria buscamos llegar a más personas con malformaciones congénitas, secuelas paralíticas o lesiones que afectan la funcionalidad de sus manos y miembros superiores, brindándoles acceso a una valoración especializada y a un tratamiento integral que puede transformar significativamente su calidad de vida”, afirmó la doctora Sabrina Gallego, cirujana plástica de Clínica Las Américas Auna.

Uno de los principales objetivos de este tipo de intervenciones es recuperar funciones esenciales de la vida diaria. En muchos casos, los pacientes llegan con limitaciones importantes para realizar actividades básicas como sujetar objetos, vestirse, comer o escribir. Además del impacto funcional, especialistas destacan que estas intervenciones pueden generar efectos positivos en la independencia, integración social y bienestar emocional de los pacientes y sus familias.

La misión también representa un espacio de intercambio médico y fortalecimiento clínico, alineado con el enfoque de excelencia médica e innovación clínica que impulsa Auna en la región. La participación de especialistas internacionales permite compartir técnicas quirúrgicas, actualizar conocimientos y fortalecer capacidades locales en procedimientos reconstructivos de alta complejidad.

En la edición más reciente participaron médicos invitados de Francia, Italia y Chile, junto con especialistas locales y residentes de cirugía plástica y reconstructiva.

Las personas interesadas en participar en el proceso de valoración podrán postularse a través del sitio web: clinicalasamericas.lasamericas.com.co hasta el próximo 10 de junio.

Los casos serán evaluados por un equipo interdisciplinario que definirá la viabilidad médica y quirúrgica de cada paciente.