SENA Huila convierte la formación en innovación: 19 proyectos marcan la apuesta investigativa regional en Encuentro de Experiencias Significativas de Semilleros de Investigación

El evento reunió a más de 35 aprendices que presentaron iniciativas en áreas clave como agroindustria, pedagogía y bilingüismo, fortaleciendo la cultura investigativa en la región.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Huila realizó el Octavo Encuentro de Experiencias Significativas de Semilleros de Investigación del grupo La Angostura, un espacio académico que consolidó el talento, la creatividad y el compromiso investigativo de los aprendices del Centro de Formación Agroindustrial.

La jornada permitió la socialización de 19 proyectos desarrollados por 36 aprendices de programas de formación titulada y de la estrategia Tecnoacademia itinerante, quienes expusieron los resultados de sus procesos en formulación, ejecución y divulgación de iniciativas de investigación aplicada.

“Este encuentro es una oportunidad para que nuestros aprendices muestren todo el proceso investigativo que desarrollan durante su formación, con el acompañamiento de instructores, asesores y facilitadores. Es un ejercicio que fortalece la innovación y el desarrollo tecnológico en el territorio”, destacó Yoly Dayana Moreno, instructora SENNOVA y líder del grupo de investigación agroindustrial La Angostura.

El evento tuvo como propósito fortalecer la cultura investigativa dentro del centro de formación, promoviendo el intercambio de conocimientos y la construcción de ideas que aporten al crecimiento académico, profesional y social de la comunidad educativa.

Durante la jornada, los proyectos fueron evaluados por un equipo de profesional del área de competitividad y desarrollo tecnológico productivo, quienes reconocieron las mejores iniciativas en diferentes líneas temáticas, incluyendo agroindustria, pedagogía y bilingüismo.

Además, el encuentro contó con la participación de aprendices de la Tecnoacademia itinerante, quienes destacaron el valor de estos espacios para su formación. «Es una experiencia muy bonita porque podemos presentar nuestros proyectos, mostrar lo aprendido y adquirir nuevas experiencias que fortalecen nuestro proceso educativo», expresó Juliana Osorio, aprendiz participante.

Este tipo de espacios evidencian el papel del SENA como impulsor de la investigación formativa, integrando la innovación con la educación para responder a las necesidades del sector productivo y aportar al desarrollo del departamento.

A través de estos encuentros, el SENA Regional Huila continúa promoviendo una formación integral basada en la investigación, el conocimiento y la generación de soluciones que impactan de manera positiva en el territorio.