La jugada de Gorky para quedarse con la Contraloría del Huila

Algo huele mal en el proceso para elegir al nuevo Contralor Departamental del Huila. Gorky Muñoz Calderón, el exalcalde que dejó a Neiva prácticamente en ruinas financieramente, estaría moviendo fichas para quedarse ahora con el control fiscal del departamento.

El plan es tan simple como perverso. Gilberto Mateus Quintero, actual contralor de Neiva y viejo aliado del “gorkysmo”, se habría aliado con Carlos Alberto López López, contralor de Villavicencio, un personaje que parece haber hecho de los concursos de contralores su rutina favorita: se inscribe, entra a las ternas y luego “negocia” su retiro.

Según se comenta, López —que hoy ocupa el tercer puntaje en el concurso del Huila— estaría a punto de retirarse, lo que dejaría el camino libre para que Mateus, que figura cuarto, suba en la lista y quede habilitado para ser ternado ante la Asamblea. La pregunta que muchos se hacen es obvia: ¿retirada por convicción o por conveniencia?

En los últimos días se habla de reuniones discretas, llamadas a deshoras y movimientos sospechosos, todos con un mismo objetivo: que el “contralor de bolsillo” del exalcalde condenado, termine manejando los hilos del control fiscal departamental.

Lo más indignante es la lógica del plan: el mismo grupo que llevó a Neiva a la debacle administrativa, busca ahora quedarse con la Contraloría del Huila, seguramente para manipular conciencias.

Fuentes consultadas, aseguran que la jugada podría concretarse en las próximas horas. Por eso, todas las miradas están puestas en la Asamblea Departamental y en la lista de elegibles. Si el nombre de Mateus aparece entre los finalistas, quedará claro que el “gorkysmo” sigue haciendo de las suyas.