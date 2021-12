La Electrificadora del Huila no se vende

Reza el refrán que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, algo normal en esta época de proselitismo político, pues muchos de los que no tienen nada para mostrar desean sacar pecho por cosas que no han hecho, hablan duro para que los miren y publican mentiras para que los despistados les reconozcan acciones que no han ejecutado, propio del afán político de la época.

Algunos portales digitales el pasado miércoles en la tarde y jueves (ayer), quisieron endilgar el logro de la no venta de la Electrificadora del Huila a personajes que muy poco o nada han hecho en favor de este propósito, lo cual podría catalogarse fácilmente con una fake news (falsa noticia), algo que no es bien visto dado que “a cada quien lo suyo”, y no hay necesidad de mentir para ganar indulgencias, sino que por el contrario, hay que acatar la máxima de Blaise Pascal que dice que “la grandeza de un hombre se mide por su capacidad de reconocer las buenas obras de otros, incluso reconocer su propia pequeñez”.

Lo cierto es que el pasado 22 de diciembre, el gobernador del Huila, el ingeniero Luis Enrique Dussán López se reunió con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, a toda estas el ministro mejor calificado del presente gobierno. De este encuentro que se dio, según entiendo a puerta cerrada, se logró el compromiso formal por parte del jefe de esa cartera de no ofrecer en venta este activo, de la que es socia mayoritaria La Nación.

Desde que el actual mandatario departamental fuera congresista ha luchado para que este asunto no se concrete y dentro de los propósitos de su campaña, también incluyó siempre el desarrollo de un trabajo y gestión permanente para evitar que esto se definiera, algo que expresó en sus discursos, foros y debates.

Ya en su rol como gobernante de los huilenses, asumió una postura sumamente ejecutiva, respetuosa y clara ante el Gobierno Nacional, frente al posible objetivo de sacar a la venta esta empresa de la que el Departamento del Huila tiene el 9,54% de las acciones, INFIHUILA el 5,03%, Municipios 2,38 y La Nación el 83,05%. Como pueden observar, la mayoría accionaria corresponde a La Nación y perfectamente, ante la crisis económica y el profundo huevo fiscal existente, podrían tomar la determinación de enajenar esta compañía a una multinacional y obtener gracias a esta operación importantes recursos, sin embargo y lo repito, por la oportuna gestión del gobernador Dussán López y la magnífica actitud del ministro Restrepo, se logró detener este proceso.

De manera pues que por ahora la Electrificado del Huila no está en venta, así que los opitas que estábamos preocupados por este posible negocio podemos estar tranquilos y quienes laboran en esta empresa también pueden festejar la navidad y recibir el año nuevo en paz.

