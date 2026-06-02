La educación media debe entrar en el debate presidencial: los retos que el próximo gobierno deberá enfrentar

Tres desafíos prioritarios para el próximo gobierno: ampliar la permanencia educativa, fortalecer la calidad de los aprendizajes y mejorar la capacidad institucional de las Secretarías de Educación.

El próximo gobierno deberá priorizar decisiones estructurales en educación media para ampliar la cobertura, reducir brechas territoriales y fortalecer las oportunidades de desarrollo juvenil en el país.

En medio del debate nacional sobre seguridad, empleo y crecimiento económico de cara al próximo cuatrienio, expertos en educación advierten que uno de los principales desafíos estructurales de Colombia sigue pasando desapercibido: la crisis de la educación media. Este panorama enfrenta un reto social y económico para los millones de jóvenes en el país. En ese sentido, la Alianza por la Educación Media (ATEM) identificó tres desafíos prioritarios que Colombia deberá enfrentar para fortalecer la permanencia, la calidad y la pertinencia de la educación media en los próximos años:

Permanencia y cobertura educativa: actualmente, solo uno de cada dos jóvenes en edad de cursar educación media se encuentra escolarizado en ese nivel y cerca del 45 % de quienes ingresan a primero no logran llegar a grado 11. A esto se suma una fuerte desigualdad territorial: mientras algunas Entidades Territoriales Certificadas alcanzan coberturas cercanas al 80 %, otras apenas llegan al 10 %.

actualmente, solo uno de cada dos jóvenes en edad de cursar educación media se encuentra escolarizado en ese nivel y cerca del 45 % de quienes ingresan a primero no logran llegar a grado 11. A esto se suma una fuerte desigualdad territorial: mientras algunas Entidades Territoriales Certificadas alcanzan coberturas cercanas al 80 %, otras apenas llegan al 10 %. Calidad y trayectorias integrales: únicamente 13 de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo logran graduarse desarrollando competencias básicas de manera integral. Las brechas regionales profundizan aún más el panorama: mientras municipios como Envigado y Sabaneta registran trayectorias educativas integrales cercanas a 40 de cada 100 estudiantes, en territorios como Chocó y Vichada la cifra se reduce a apenas uno de cada 100.

únicamente 13 de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo logran graduarse desarrollando competencias básicas de manera integral. Las brechas regionales profundizan aún más el panorama: mientras municipios como Envigado y Sabaneta registran trayectorias educativas integrales cercanas a 40 de cada 100 estudiantes, en territorios como Chocó y Vichada la cifra se reduce a apenas uno de cada 100. Fortalecimiento institucional y pertinencia territorial: ATEM advierte que muchas Secretarías de Educación no cuentan con equipos técnicos especializados ni con capacidades suficientes para responder a las necesidades específicas de la educación media. Esto limita la planeación territorial, el acompañamiento a las instituciones educativas y la implementación de políticas sostenibles, especialmente en zonas rurales y territorios con mayores brechas sociales.

“Hoy la discusión sobre educación media no puede limitarse únicamente a cobertura o acceso. Estamos hablando de las oportunidades de vida de millones de jóvenes y de la capacidad del país para cerrar brechas sociales, fortalecer el empleo juvenil y promover desarrollo territorial. Un joven que culmina la educación media puede aumentar en 28 % sus ingresos esperados frente a quienes solo terminaron primaria. Poner a los adolescentes jóvenes en el centro de la agenda pública debe ser una prioridad para el próximo gobierno”, afirmó Alejandra López, gerente de ATEM.

Frente a este panorama, ATEM señaló que, independientemente de quién llegue a la Casa de Nariño en el próximo cuatrienio, el país deberá avanzar en decisiones estructurales para fortalecer el nivel de educación media. En ese sentido, se plantean tres prioridades que deberían impulsarse desde el primer año de gobierno:

Apoyar al Congreso de la República en la reforma constitucional que busca ampliar la edad de la educación obligatoria en Colombia, con el fin de ampliar la cobertura nacional y garantizar el derecho a trayectorias educativas completas y de calidad para los jóvenes. Esto implica un trabajo decidido en el fortaleciendo de las capacidades de las Entidades Territoriales para su implementación y sostenibilidad.

Liderar un Plan Nacional de Educación Media centrado en el desarrollo integral de los jóvenes, con recursos técnicos y financieros que permitan prevenir la deserción y fortalecer los proyectos de vida.

Modernizar la educación media técnica mediante la renovación de infraestructura, la actualización de especialidades y modelos alineados con las dinámicas laborales y productivas actuales, acompañado del fortalecimiento de las capacidades de las Secretarías de Educación para su implementación territorial.

Asimismo, las estrategias nacionales deberán reconocer las profundas desigualdades regionales del país, especialmente en departamentos como Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Arauca y zonas del Pacífico, donde las condiciones de ruralidad y dispersión exigen respuestas diferenciales. Para ATEM, poner a los adolescentes y jóvenes en el centro de la agenda pública no solo es una decisión educativa, sino una condición necesaria para impulsar el desarrollo económico, social y territorial del país.

El principal riesgo de no avanzar en estas transformaciones es seguir profundizando las brechas sociales y limitando las oportunidades de millones de jóvenes en el país. Según datos del Observatorio de Realidades Educativas de ICESI, un joven que culmina la educación media puede aumentar en 28 % sus ingresos esperados frente a quienes solo terminaron primaria.

Este panorama evidencia que fortalecer la educación media no es únicamente una apuesta educativa, sino una decisión estratégica para impulsar el desarrollo económico, fortalecer el empleo juvenil y reducir las desigualdades sociales y territoriales del país.