La «burundanga» política del Huila

En política solo se necesita perder, para iniciar una demanda. Las razones para hacerlo, se buscan. Lo importante es querer recuperar en los estrados, lo que no se alcanzó en las urnas.

Solo así podría explicarse la epidemia de demandas que tienen por estos días, ricos a un puñado de abogados, a punta de demandas y defensas, y “agarrados”, a los políticos, que se disputan en los estrados administrativos, curules y dignidades como mandatarios.

Es tan recurrente el tema, que incluso se habla de todo un cartel de abogados, dedicados a demandar y defender. La verdad no puedo aseverar que se pongan de acuerdo, aunque aparentemente sí.

En algunos casos es tan evidente, que los abogados buscan el “pecado” del político, y mandan razón a través de terceros, de las posibilidades que existen para interponer una demanda, y el “cliente” llega a ellos con la ilusión de alcanzar el objetivo. Unos pagan para demandar, otros para defender, pero en todo caso, la política local se volvió un circo de demandas, donde ya no importa el qué, sino el cómo.

Y casos hay muchos, pero voy a referirme a algunos en particular que me han llamado la atención. El primero es el que tiene hoy suspendido provisionalmente al Alcalde de Rivera, Luis Humberto Alvarado. Ganó por casi 1.000 votos las elecciones de octubre pasado, ante José Luis Bahamón, que ya había sido alcalde y buscaba volver a ser elegido. No obstante, el estar acusado de peculado por apropiación por la Fiscalía, y celebración de contrato sin lleno de requisitos legales, en un juicio oral por la venta irregular de un terreno del municipio a un particular, cuando ya fue alcalde, minó esas posibilidades.

Bahamón perdió como ya había perdido hace cuatro años contra Jhon Jairo Yepes, pero esta vez no aceptó la curul de la oposición en el Concejo, y en cambio demandó a Alvarado, con el argumento que utilizó en la campaña, y es, que para él, el mandatario electo estaba inhabilitado para aspirar, por ser hijo de la rectora de la USCO, Nidia Guzmán. Cinco demandas le pusieron a Alvarado, una vez ganó, tres no fueron admitidas, a otra bajo los mismos argumentos, le fue negada la medida cautelar de suspensión, y la siguiente, terminó separando parcialmente del cargo a Alvarado Guzmán.

De primera impresión, cualquiera diría que no prosperaría la demanda. La USCO es una universidad pública de carácter nacional con sede en Neiva, y no existiría manera de que esto genere autoridad administrativa en Rivera, para favorecer al joven político. Sin embargo, los demandantes se han pegado de convenios y contratos firmados anteriores a la fecha de inscripción de los candidatos, con rango de acción departamental, para justificar un presunto favorecimiento. Lo cierto es que mientras se resuelve de fondo esta demanda, Rivera está por estos días con Alcalde encargado.

El otro caso sonado por estos días, es el de Yamil Sanabria, a quien le acaban de aceptar la medida cautelar que también lo separa provisionalmente del cargo. Para Yamil, máxima votación en la lista liderada por el Alcalde Germán Casagua, su “pecado” es que su hermano, José Euripides Sanabria, sea jefe de la oficina de Talento Humano de la USCO. Y aunque la universidad tiene sede en Neiva, es de carácter nacional y no local, pero aún así, le fue decretada la medida, y mientras apela, deberá estar fuera de su curul por un tiempo. Así las cosas, el Concejo de Neiva que estudiará el Plan de Desarrollo, estará conformado no por 19, sino por 17 concejales, tras la suspensión que también recibió Abel Mendoza, el concejal del video en el que muestra fajos de billetes y armas.

Pero Sanabria y Mendoza, no son los únicos demandados. A ellos se le suman Cristian Bautista, Ramiro Vidal, Johan Steed Ortiz, Felipe Trujillo, Sebastian Camacho, y Jesús Garzón, que también tienen demandadas sus credenciales y en casi todos los casos, por los siguientes en sus listas.

En la Asamblea, hay un panorama similar. Rodrigo Lara también fue demandado y la presidenta Victoria Castro, en este último caso, por haber sido elegida concejal hace cuatro años, por el grupo significativo Neiva Primero, y sin haber renunciado a él, presuntamente, aspiró por el Partido Liberal a la Asamblea.

Y ni hablar de la curul de las demandas, la de Cambio Radical a la Cámara. Víctor Andrés Tovar fue elegido hace dos años con más de 40.000 votos como Representante. Un año después fue separado de su cargo por una demanda de nulidad electoral, porque su madre, era alcaldesa de Tarqui, y esto lo inhabilitaría. Su lugar lo asumió Jorge Tito Murcia, quien fue tercero en la lista con 15.000 votos, y habría sido quien demandó la curul de Tovar. Sin embargo no estuvo ni el año completo y fue separado por otra demanda de nulidad electoral, por no haber renunciado a tiempo del partido Conservador, al que pertenecía, antes de aspirar por Cambio Radical a la Cámara. En su lugar llegó Luz Aida Pastrana, quien con más de 4.000 votos, se convirtió en la tercera mujer representante por el Huila. Dicen que ella fue quien demandó a Murcia, sin embargo lleva sólo dos meses y ya tiene tres demandas, dos de ellas ya admitidas y la tercera en estudio, por no haber renunciado, presuntamente con la suficiente antelación, al cargo de Secretaria General del Concejo de Neiva. Al parecer quiénes estarían detrás de su demanda, es el ex congresista Orlando Beltrán, quien quedó de segundo en la lista del Pacto Histórico, la segunda más votada, y quién al parecer asumiría la curul de Pastrana, en caso de salir, como quiera que debajo de ella no hay nadie más en votación.

Lo cierto, es que si antes la financiación de una campaña, era ya el detonante para incidir en la corrupción (buscar dinero a través de terceros para invertir en una campaña y luego regresarlo a través de favorecimiento en contratos, o favores), las demandas han agudizado esta situación. Conozco casos en los que una defensa de un proceso, puede llegar a costar desde 15 hasta 50 millones de pesos, además porque se han puesto de acuerdo los abogados para unificar tarifas, dependiendo del caso y del “marrano”, y esa plata la deben conseguir, si quieren mantener la posibilidad de continuar en el cargo, al que se hicieron elegir con bastante esfuerzo, dedicación y hasta endeudamiento.

Así las cosas, a nuestra política local, le queda como anillo al dedo, el son de Celia Cruz que decía:

“Songo le dio a Borondongo

Borondongo le dio a Bernabé

Bernabé le pego a Fuchilanga le hecho a burundanga

Les hinchan los pies

Monina”.

La Ñapa

A propósito de Victor Andrés Tovar, su caso podría revivir en los próximos meses. Después de su salida de la Cámara, demandó y su tutela pasó a la Corte Suprema de Justicia, que entre miles de demandas, escogió la suya y ahora estudiará ahora su caso, debido a su atipicidad, pues Tovar pidió conceptos e hizo consultas antes de aspirar, ante la Función Pública y el Consejo de Estado, que señalaban que no estaría inhabilitado. Lo cierto es que se abre una posibilidad, con el estudio, de regresar al Congreso, si es aceptada su defensa.

—

Por: Andrés Felipe González Díaz

Comunicador Social y Periodista

Especialista en Comunicación Digital

Asesor en comunicación política