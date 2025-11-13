La Asamblea del Huila invita al Foro «Huila 2050: Construyendo Futuro»

La Asamblea Departamental del Huila extiende una invitación a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, gremios, academia, organizaciones sociales y medios de comunicación a participar en el Foro Huila 2050, un espacio de reflexión y construcción conjunta sobre las apuestas estratégicas de desarrollo territorial para las próximas décadas.

El evento se llevará a cabo este viernes en el Auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, Neiva, con la participación de expertos regionales y nacionales en planeación, desarrollo sostenible, transición energética, productividad y competitividad territorial.

El presidente de la Asamblea, diputado Sergio Trujillo, destacó la importancia de abrir espacios públicos para pensar el futuro del departamento con visión de largo plazo.

“La Asamblea está cumpliendo su función de convocar al diálogo informado y responsable. Este foro es una oportunidad para soñar, planificar y acordar decisiones que trasciendan gobiernos y periodos administrativos. Pensar el Huila 2050 es pensar el bienestar de nuestros hijos y nietos”.

Entre los panelistas invitados se encuentran:

– Juan Pablo Ladino, Servicio Geológico Colombiano

– Oralia Vargas Montero, Directora del Departamento de Planeación del Huila

– Camilo Lozano, Gerente de Alcanos y exdirector de Planeación Departamental

– Óscar Trujillo, Secretario de Agricultura del Huila

– Lina Carrera, presidenta de la Cámara de Comercio del Huila

Durante la jornada se abordarán tres ejes fundamentales:

1. Territorio, agua y gestión del riesgo

2. Productividad y transición energética

3. Infraestructura, innovación, gobernanza y financiación para el desarrollo

El presidente Trujillo reiteró el llamado a participar: “Este foro está pensado para escuchar y construir. Invitamos a los líderes sociales, empresarios, productores rurales, estudiantes y ciudadanía en general a sumarse y aportar a esta conversación sobre el Huila que queremos proyectar”.