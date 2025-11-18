La Asamblea del Huila eligió a Wilson Díaz Sterling, nuevo Contralor Departamental 2026 – 2029

En sesión ordinaria de la Asamblea Departamental del Huila se llevó a cabo este martes el proceso de elección del Contralor Departamental para el periodo 2026-2029.

Tras culminar las entrevistas y la presentación de propuestas por parte de los ternados, los diputados escogieron al señor Wilson Díaz Sterling, quien obtuvo 11 votos a favor y uno en blanco, convirtiéndose en el nuevo jefe del órgano de control fiscal del departamento.

La elección se desarrolló bajo la supervisión de organismos de control y con la presencia de veedurías ciudadanas, garantizando un proceso transparente y ajustado a los lineamientos de la convocatoria pública.

El presidente de la Asamblea, Sergio Trujillo, destacó el acompañamiento de las entidades que respaldaron la jornada electoral, subrayando la transparencia con la que se adelantó cada etapa.

«A la Procuraduría Regional, en cabeza hoy de la doctora Claudia, mil gracias por ese acompañamiento. Ha sido fundamental que la Procuraduría fuera garantía de todo este proceso. A las veedurías ciudadanas, a los medios de comunicación, a la fuerza pública, a todos quienes hicieron parte del paso a paso, nuestro reconocimiento y gratitud», afirmó Trujillo.

El presidente también agradeció a los ternados por su participación y resaltó la calidad profesional de quienes integraron la convocatoria. Asimismo, felicitó al nuevo Contralor y le deseó éxito en su gestión institucional.

Tras su elección, Wilson Díaz Sterling expresó su agradecimiento a la plenaria por la confianza depositada y aseguró estar preparado para asumir la responsabilidad que implica liderar la vigilancia fiscal del departamento.

«Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Este proceso me permitió mostrar mi perfil profesional y superar cada etapa con dedicación. Asumo este reto con pleno conocimiento de lo que implica y con el compromiso de responderle al Huila con una vigilancia y un control fiscal efectivos, pertinentes y transparentes para proteger el patrimonio público», sostuvo.

Díaz Sterling explicó que su gestión se centrará en varios ejes temáticos, entre ellos:

Fortalecimiento del talento humano de la Contraloría

Impulso al control social y a la vigilancia ciudadana

Identificación temprana de falencias en proyectos y programas públicos

Cooperación interinstitucional para robustecer los procesos de control fiscal

Asimismo, destacó que su experiencia en distintos procesos y entidades públicas le ha permitido prepararse de manera rigurosa, fortaleciendo su perfil técnico mediante estudios, capacitación y práctica constante.

Frente a comentarios sobre una supuesta elección anticipada o cercanías políticas, Díaz Sterling fue enfático en defender su independencia y su trayectoria profesional.

«Es normal que surjan comentarios en estos procesos. Llevo 15 años en la vida pública. He tenido comunicación con gobernadores, alcaldes y distintas entidades, como corresponde al ejercicio de mis funciones. Siempre he actuado con estricta transparencia. Mi hoja de vida es limpia y me permite exigir y cumplir con rigor lo que establece la norma», afirmó.

Además, sostuvo que su relación con distintos mandatarios ha sido estrictamente institucional y que su función, como Contralor, será garantizar el cumplimiento de la ley y la defensa del patrimonio público.

«Lo público no es mío; debo respetarlo y protegerlo. Mi compromiso es con la transparencia y con los huilenses», precisó.

Con la posesión de Wilson Díaz Sterling, el departamento inicia un nuevo periodo de control fiscal orientado al fortalecimiento institucional, la cooperación interinstitucional y la participación ciudadana.