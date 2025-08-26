KOA la nueva Compañía de Financiamiento colombiana lanza la lista de espera para su CDT 100% digital este mes de agosto, con una de las tasas más competitivas del mercado

En un contexto en el que algunos colombianos aún no saben en dónde pueden invertir o ahorrar su dinero, los Certificados de Depósito a Término (CDT) se plantean como una gran opción, dado que siguen ganando gran relevancia.

Sin ir más lejos, según cifras de la Superintendencia Financiera, el balance total en CDT para septiembre de 2024 excedió los $309 billones de pesos, superando incluso el valor acumulado en las cuentas de ahorro ($298,5 billones COP). Este aumento evidencia que las personas están explorando opciones más lucrativas para sus recursos.

Con este escenario, la compañía de financiamiento KOA, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, llega con una propuesta que busca democratizar el acceso a productos financieros en el país. Es así que anuncia la apertura oficial de la lista de espera para su nuevo CDT digital, con una de las tasas más competitivas del mercado: 11,0% E.A. para un plazo de 360 días, convocatoria que está disponible entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre y aplica para las primeras 500 personas que se inscriban en la lista de espera, aperturen su CDT digital KOA y cumplan con los requisitos establecidos en los Términos y Condiciones los cuales pueden conocer en https://koa.co/lista-de-espera-cdt-koa/

“En KOA creemos que invertir no debe ser exclusivo de unos pocos. Con este CDT queremos que más colombianos encuentren alternativas sencillas, rentables y confiables para hacer crecer sus ahorros. Este producto es 100% digital, está protegido por el Seguro de Depósitos de Fogafín y está diseñado para facilitar la inversión desde montos accesibles de $500.000, con procesos seguros y rápidos que se realizan totalmente en línea. A través del botón PSE, los usuarios pueden abrir su CDT desde su celular o computador, sin costo, sin papeleos ni visitas a oficinas físicas”, comentó Jonathan Mishaan, CEO de la compañía.

Las personas interesadas podrán encontrar el formulario de inscripción a la lista de espera en el siguiente link:

https://koa.co/lista-de-espera-cdt-koa/. Una vez inscritos, los usuarios recibirán un correo de confirmación y posteriormente un enlace de apertura del CDT Digital KOA si hacen parte de las primeras 500 personas en inscribirse.

Beneficios clave del CDT

Monto de apertura desde $500.000.

Distintas periodicidades de pago de rendimientos: mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento de acuerdo con el plazo escogido.

Pago de rendimientos y capital en la cuenta de ahorros o corriente elegida por el cliente.

La inversión es respaldada por el Seguro de Depósitos de Fogafín

La inversión es sin costo ya que puede hacerse a través del botón de PSE desde cualquier cuenta bancaria.

Proceso disponible 24/7, 100% digital.

Ventajas de la lista de espera

Tasa especial de 11,0% E.A con plazo a 360 días válida sólo para las primeras 500 personas que se inscriban y abran su CDT Koa.

Vigencia de la lista para inscribirse: Del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Periodo exclusivo para apertura del CDT a través de la página de KOA con los beneficios de la lista de espera: del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2025.

Solo quienes estén en la lista de espera podrán acceder a esta tasa a través de la página de KOA durante ese periodo indicado.

Finalmente, Mishaan resalta que desde KOA tienen como propósito democratizar el acceso a mecanismos financieros y desarrollar soluciones que empoderen a los colombianos para que tengan más y mejores alternativas que les devuelvan el control de sus finanzas. De esa manera y con este producto digital amigable, buscan poder acercar a más personas que ven en estos métodos de inversión, como el CDT, varias barreras para ingresar y que ahora con la compañía podrán encontrar una alternativa flexible y a la mano para así poder rentabilizar sus ahorros, aun si estos son desde montos bajos, puntualizó el CEO de la compañía.