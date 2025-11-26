Juez ordena a la superintendencia de industria y comercio (SIC) eliminar publicaciones sobre presunta sanción a Sayco por violación de derechos al debido proceso y buen nombre

El Juzgado 31 Administrativo de Sección Tercera de Bogotá, D.C., en fallo de tutela del 24 noviembre de 2025, encontró que la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, VULNERÓ los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y al BUEN NOMBRE de SAYCO, con ocasión a las publicaciones realizadas por diferentes redes sociales en las cuales indicaba que SAYCO había sido sancionada con una multa de 5 mil 300 millones de pesos por prácticas que vulneraban la libre competencia.

El juzgado al analizar las publicaciones realizadas evidenció que la SIC incurrió en las siguientes irregularidades:

Desconoció las formas propias del proceso administrativo sancionatorio, que exige la firmeza de los actos administrativos como condición para su publicidad. La SIC pretendió con esta publicación anticipada imponer a SAYCO una sanción moral o reputacional incluso antes de que la decisión sancionatoria estuviera en firme. Se desconoció el principio de presunción de inocencia.

Así mismo, observó que con la publicación realizada se atentaba contra el buen nombre de SAYCO, toda vez que la decisión adoptada no representaba un acto administrativo en firme que hubiere surtido su trámite siquiera de notificación formal, y que de esta manera se pretendía dar un efecto jurídico a una decisión preliminar que a la fecha no había dado la oportunidad de ejercer una contracción sobre la misma.

En consecuencia, el Juzgado ORDENÓ a la SIC, ELIMINAR las publicaciones realizadas en sus redes sociales y a su vez, realizar de forma inmediata una aclaración pública, en condiciones de tiempo, modo y lugar análogas, indicando que la supuesta sanción contra la SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA – SAYCO, no estaba en firme y que no había sido notificada, evitando con ello un perjuicio irremediable.

SAYCO partiendo de todo lo anterior informa a la opinión pública, que siempre ha sido un fiel cumplidor del ordenamiento jurídico vigente en desarrollo de su gestión frente a los derechos patrimoniales de autor de sus asociados en Colombia y el mundo, en particular en lo relacionado a la libre competencia, por ello, celebra la decisión adoptada.

SAYCO continuará en la defensa de los intereses de los autores, compositores y usuarios de la música en el país, con el fin de contribuir a un mercado que, a la luz de las decisiones existentes de las autoridades judiciales y consultando un debido y responsable estudio del mercado relevante relacionado con este sector de la economía nacional, prevenga o evite distorsiones que afecten de manera significativa su normal operación, causando perjuicios irreparables que podrían afectar relaciones internacionales enmarcadas en tratados de libre comercio.

Confiamos en que la máxima autoridad nacional en esta materia revise al detalle los argumentos que plantearemos en el respectivo recurso de reposición, con el fin que de manera imparcial y sin atentar contra los derechos a la defensa y al debido proceso que le asisten a SAYCO y a sus funcionarios, se tomen decisiones en derecho que contribuyan a un funcionamiento sano y legítimo del mercado relevante de este sector de la economía nacional.