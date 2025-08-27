José Luis Romero, nuevo presidente del Concejo de Palermo

Con el respaldo de 11 de los 13 cabildantes, fue elegido para asumir la presidencia en la vigencia 2026.

Romero ha sido reconocido en los últimos meses por su gestión en el Concejo, donde ha impulsado debates de control político orientados a la transparencia, la defensa de lo público y la búsqueda de soluciones a las principales necesidades de los palermunos. Su gran reto como presidente será fortalecer este ejercicio de control y consolidar una corporación cercana a la ciudadanía.

Lo acompañarán en la mesa directiva Albert Fernando Castañeda, como Primer Vicepresidente, y Aladier Vargas, como Segundo Vicepresidente.

“La gloria siempre para Dios. Agradezco a los 11 honorables concejales que me brindaron su voto de confianza. Trabajaremos con compromiso y responsabilidad por el desarrollo de nuestro municipio y el bienestar de los palermunos”, expresó Romero.