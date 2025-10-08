iNNpulsa y Tiendanube lanzan “Ecommerce Pro”, un programa gratuito para formar a 350 emprendedores

Este programa gratuito y 100% virtual busca fortalecer las capacidades estratégicas y tácticas de los negocios, preparándolos para la temporada comercial de fin de año.

La convocatoria está abierta hasta el 9 de octubre y los interesados pueden postularse en este enlace: https://www.tiendanube.com/co/eventos/programa-ecommerce-pro

Con el propósito de impulsar la transformación digital de las mipymes en el país, surge Ecommerce Pro, una iniciativa creada en conjunto entre iNNpulsa Colombia, su estrategia CEmprende y Tiendanube. El programa está diseñado para fortalecer a 350 negocios consolidados y en etapas de madurez, a través de formación especializada en comercio electrónico y marketing digital. Su objetivo es preparar a los emprendedores para aprovechar al máximo la temporada comercial de fin de año, marcada por fechas clave como Black Friday, Cyberlunes y Navidad.

Durante el ciclo, que incluye cinco masterclasses, los participantes accederán a clases en vivo, así como a herramientas y recursos creados por expertos. Al ser un programa 100% virtual, permitirá llegar a negocios de diferentes regiones del país, fomentando la inclusión digital y contribuyendo al crecimiento del ecosistema emprendedor colombiano.

“Desde iNNpulsa Colombia y con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mantenemos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los emprendimientos y mipymes colombianas. Esta iniciativa creada en conjunto con Tiendanube es una oportunidad potente para mejorar la presencia de sus negocios en entornos digitales e incrementar sus ventas”, destacó Héctor Julio Fuentes Durán, gerente general de iNNpulsa Colombia.

El programa contará con la participación de expertos en pagos en línea, logística inteligente y automatizada, especialistas en publicidad digital y estrategia de contenido orgánico. Ellos liderarán capacitaciones en aspectos clave como la creación y automatización del e-commerce, marketing de contenidos para redes sociales, publicidad digital, medios de pago en línea y logística eficiente aplicada al comercio electrónico.

“Detrás de cada emprendedor hay una historia única que merece crecer. Con Ecommerce Pro, buscamos que más pequeños empresarios en Colombia puedan dar el salto digital y potenciar sus ventas con herramientas que antes parecían lejanas. Nuestro objetivo es acompañarlos en cada paso para que la tecnología sea un motor de expansión y no una barrera”, aseguró Augusto Otero, Expansion Head Latam en Tiendanube.

La convocatoria para Ecommerce Pro estará abierta hasta el 9 de octubre, para personas de todo el país que tengan un negocio con ventas demostrables. La participación es gratuita y se deberán tener en cuenta estos requisitos:

Ser persona natural o jurídica con un negocio activo en cualquier sector o industria, que comercialice exclusivamente productos físicos. No se admitirán negocios de servicios, infoproductos ni productos de consumo inmediato. Contar con un perfil de negocio activo en Instagram o Facebook, con publicaciones constantes y evidencia de actividad continua. Registrar ventas mensuales superiores a $1.000.000 COP a través de canales online. Tener una operación mínima de dos años en el mercado. No tener una tienda virtual activa en Tiendanube ni en otra plataforma de ecommerce.

¿Qué esperas para hacer parte de Ecommerce Pro? La pasión de nuestros emprendedores consolidados, sumada a la fuerza de la tecnología, seguirá construyendo historias que inspiran y transforman a Colombia.