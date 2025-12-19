Innovación sin comunicación: por qué muchas startups brillantes se quedan atrás

Según un reporte de Startup Blink el 75 % de las nuevas startups cierra operaciones durante sus primeros dos años, un fenómeno atribuido a factores como la falta de un mensaje claro

Cada día crece el número de nuevas startups que están llenas de ideas brillantes, pero muchas tropiezan al comunicar lo que realmente hacen. Cuando el mensaje no es claro, los inversionistas no entienden, los medios no transmiten la historia y los usuarios se pierden. La innovación, por más creativa que sea, pierde fuerza si nadie la comprende. En este escenario, la claridad del mensaje se vuelve clave para crecer.

Según un reporte de Startup Blink, la tasa de crecimiento anual de las startups supera el 22%, ubicando a Colombia en una posición destacada en la región. No obstante, el 75 % de las nuevas compañías cierra operaciones durante sus primeros dos años y solo una de cada cuatro logra consolidarse, un fenómeno que resalta la importancia de construir equipos sólidos y, sobre todo, comunicar con claridad la propuesta de valor para conectar con inversionistas, usuarios y medios.

‘’Muchas startups tienen equipos técnicos que no saben explicar sus ideas de manera sencilla y, al no contratar expertos en comunicación, les cuesta crear un mensaje claro. Definir la identidad y personalidad de la marca sirve de base para comunicar de forma efectiva qué hacen, cómo lo hacen y a quién va dirigido’’, comentó Diego Salazar, Director de comunicaciones para Latam de la agencia Prenseable.

Es así, que comunicar con claridad la propuesta de valor es uno de los mayores desafíos de los emprendimientos. Muchos tienen ideas innovadoras, pero no logran que su público, inversionistas o medios las comprendan. Por eso, construir un mensaje claro y efectivo se vuelve fundamental para diferenciarse y generar impacto. De esa forma, Salazar agrega que, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones claves para que las startups logren transmitir su propuesta de manera contundente y memorable.

Entender bien a su público objetivo: Saber dónde está, cuáles son sus reales dolores, necesidades, motivaciones y el escenario en el que vive día a día.

Crear un objetivo principal: Que sea de posicionamiento y que toda la empresa sepa que así, es como nos queremos posicionar en el mercado. Para que todos comuniquemos lo mismo.

Hablar mucho no es bueno: El tiempo que tiene una persona para "engancharse" o "enamorarse" de tu idea, es de 8,2 segundos. Entonces busca una frase inicial ganadora, que capte la atención de tu público.

Finalmente, en un ecosistema donde las iniciativas emergentes aumentan constantemente, transmitir con efectividad deja de ser un lujo y se convierte en un factor determinante para el éxito. Contar con equipos capacitados, una identidad definida y una narrativa coherente permite que las ideas lleguen realmente a inversionistas, medios y usuarios. Conseguir que la propuesta sea clara y memorable es fundamental para que los proyectos innovadores se consoliden y generen un impacto tangible en el mercado.