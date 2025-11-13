Índice de Visa revela que las empresas latinoamericanas están adoptando soluciones digitales, desbloqueando ahorros de $22.6 millones

Según el nuevo Índice de Capital de Trabajo de Visa, el 62% de las empresas medianas de América Latina utiliza inteligencia artificial para optimizar el capital de trabajo — la segunda tasa más alta a nivel mundial.

En la 59.ª asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 2025, Visa, líder mundial en pagos digitales, presentó los resultados de su tercer Índice anual de Capital de Trabajo de Empresas en Crecimiento para América Latina. El informe destaca que las organizaciones de la región están aprovechando eficazmente herramientas digitales, inteligencia artificial y tarjetas de pago para generar ahorros sustanciales, transformando las incertidumbres económicas y la volatilidad del mercado en oportunidades estratégicas.

El Índice revela que empresas medianas (con ingresos entre $50 millones y $1,000 millones) en la región lograron ahorros significativos de $22.6 millones — superando el promedio global de $19 millones — lo que representa el 5% de sus ingresos, gracias al uso eficaz de soluciones de capital de trabajo. Cabe destacar que el 53% de estas empresas está reinvirtiendo estos ahorros para agilizar los pagos a proveedores, mientras que el 62% está utilizando la inteligencia artificial para optimizar el capital de trabajo — la segunda tasa más alta a nivel mundial.

Con base en las respuestas de 1,457 directores financieros y tesoreros de 10 industrias y 23 países — incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú —, el Índice de Capital de Trabajo de Visa muestra cómo las organizaciones están navegando las condiciones empresariales y optimizando el capital de trabajo para lograr eficiencias y adaptarse a las tendencias cambiantes en las finanzas corporativas.

“Los líderes financieros de América Latina y el Caribe están redefiniendo la resiliencia, optimizando las soluciones de capital de trabajo para impulsar un crecimiento sostenible”, dijo José Luis Gonzales, líder de Soluciones Comerciales de Visa para América Latina y el Caribe.

“Con inteligencia artificial y herramientas digitales de pago, están revolucionando las estrategias de capital de trabajo, liderando el futuro de la eficiencia empresarial con agilidad, innovación y rapidez, manteniéndose a la vanguardia en la economía actual”.

Otros hallazgos clave para América Latina: