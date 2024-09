In campus – intra universitates

Últimamente, en algunas publicaciones he leído a quienes se consideran profetas, gracias a una visión que ellos mismos han construido, se han inventado, o mejor, se han copiado de los medios de esclavización mental, porque eso es lo que son los medios de comunicación.

En estos artículos han socializado una serie de hechos que declaran como cierta, desde ya, una realidad futura, porque simple y llanamente hay una necesidad de hacer cambiar la manera de entender los momentos, de pensar o de actuar; siempre en beneficio de quienes fungen como dueños de esos canales que permanentemente emiten información, con el único propósito de influir en el pensamiento y comportamiento de quienes a diario consumen estos mensajes.

Un escrito publicado en un portal web que me pareció por demás fatalista y que leí en estos días, fue el titulado “El fin de las universidades: distopía o utopía”, entendiendo que el término distopía hace referencia a la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas, causantes de la alienación humana; y utopía, que sería el antónimo, hace referencia a la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano.

Dialogando sobre este artículo con un destacado académico, conocedor por demás de los temas relacionados con la educación superior y el futuro de la misma, me hizo una serie de comentarios acerca de la necesidad de la transformación de las universidades, dado los cambios que se vienen presentando, todos a raíz de la revolución digital y del conocimiento, que Klaus Schwab denominó como “La cuarta revolución industrial”, y que el mencionado caballero publicó en un libro que lleva este mismo título.

Entiendo claramente que la academia no puede darle la espalda a ese contexto dinámico y cambiante, pero considero que debe apropiarse de esta realidad como instrumento evolutivo de la enseñanza y de la formación, pero no puede permitir por nada del mundo, que este fenómeno sea quien tome las riendas de la enseñanza y la formación humana, per se.

Frente al tema de la enseñanza y la formación académica universitaria, pienso que, aunque la digitalización puede ser un valioso instrumento, no puede sustituir la educación que yo he denominado “In campus – intra universitates”, es decir, en el campo o al interior del claustro universitario; respetando claramente modalidades incluyentes tales como, educación a distancia: e-learning (aprendizaje en línea), m-learning (aprendizaje móvil) y el b-learning (aprendizaje combinado).

Lo que plantean algunos visionarios, es que las empresas comenzarán a contratar personas con ciertas habilidades y competencias, sin importar si tienen o no título profesional, pues lo que importa es que aporten a los procesos y ayuden a solucionar situaciones.

Dado lo anterior, yo he dicho que, no son solamente competencias lo que se requiere de una persona, también se necesitan sentimientos, humanidad y espiritualidad, y eso no lo aportan los tecnócratas. Yo he venido planteando que se debe fortalecer la suma de tres elementos medulares para hacer que las universidades cumplan con su misión de ser constructoras de hombres y mujeres, con visión de futuro, sin que tengan que declararse en estado terminal. Esos elementos son: 1. Ajuste a los procesos de enseñanza: en el que se hace transferencia de conocimientos y saberes.

Ellos se pueden tomar de la cátedra, de los libros o de la internet, la fuente no es tan relevante, lo importante es la apropiación del conocimiento con orientación, para dar buen uso a esos conocimientos impartidos y adquiridos (ética). 2. ⁠La formación: que no es enseñar sino forjar seres humanos (sentipensantes), que fortalezcan su espíritu y su mente (inteligencia emocional). 3. ⁠La motivación: que se debe forjar a través de una orientación enfocada hacia el liderazgo. Quiero decir con esto que se requieren personas motivadas para que aprendan y se formen, con ética y valores humanos.

Ahora bien, si observamos la educación como negocio en la que hay que disminuir gastos para incrementar utilidades, sin importar la calidad del producto obtenido, ahí sí que se haga lo que se desee, a pesar del daño que se cause.



Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X (Twitter): @Hufercao04