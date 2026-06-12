Hospital Moncaleano, realizó la primera quimioembolización hepática en la región, para tratar cáncer de hígado

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo continúa fortaleciendo la atención de alta complejidad con la realización exitosa de la primera quimioembolización de tumor hepático.

La institución es la única habilitada en la región para realizar este tipo de tratamientos. El procedimiento especializado es mínimamente invasivo y representa una nueva alternativa terapéutica para pacientes con cáncer.

La intervención fue realizada por un equipo multidisciplinario de especialistas de la institución, integrado por cirujanos vasculares y endovasculares, radiólogos intervencionistas, oncólogos y anestesiólogos. El procedimiento se practicó a un paciente con una lesión tumoral hepática de gran tamaño, cuya condición clínica y características del tumor impedían un manejo quirúrgico convencional.

“La quimioembolización consiste en acceder, mediante una pequeña punción en la arteria del brazo o de la pierna, a los vasos sanguíneos que nutren el tumor, en este caso, el hígado. A través de esta vía administramos microesferas cargadas con quimioterapia directamente sobre la lesión, permitiendo una acción localizada del medicamento y favoreciendo una mayor efectividad del tratamiento con menos efectos secundarios”, manifestó el doctor Edwin Romero, cirujano vascular y endovascular de la institución.

El procedimiento se realizó de manera integral dentro del Hospital, gracias a que la institución cuenta con una Central de Mezclas habilitada para la preparación de las microesferas cargadas con quimioterapia, un angiógrafo de última tecnología instalado en la anterior vigencia, un banco de sangre que garantiza la disponibilidad prioritaria de hemoderivados y un equipo humano altamente especializado.

Estas capacidades convierten al Moncaleano en la única institución de la región con las condiciones técnicas, científicas y de habilitación requeridas para ofrecer el tratamiento de alta complejidad.

“La intervención tuvo una duración aproximada de diez minutos desde la punción hasta la liberación de las microesferas. Lo que buscamos es tratar la lesión y disminuir progresivamente el tamaño tumoral, buscando la curación de la patología dependiendo de la respuesta del paciente”, explicó Romero.

Este importante avance ratifica el compromiso del Hospital con la innovación médica, el fortalecimiento de los servicios especializados y la incorporación de procedimientos de alta complejidad que permiten a los pacientes acceder a tratamientos de vanguardia sin necesidad de desplazarse a otras ciudades del país.