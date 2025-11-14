«Hay que entender cómo los territorios impulsan su desarrollo desde lo local y tender puentes entre las regiones del país»: Richard Aguilar, candidato al Senado

El exgobernador de Santander y hoy candidato al senado de la República, Richard Aguilar Villa, visitó Neiva y el departamento del Huila, cumpliendo una agenda de trabajo con medios de comunicación, empresarios y representantes de distintos sectores locales.

Su visita busca conocer oportunidades de desarrollo económico y turismo en el departamento, además de fortalecer vínculos con actores regionales.

Hizo su recorrido por los municipios de Gigante y Paicol, dos importantes poblaciones del occidente-centro del departamento. En estos municipios conoció proyectos turísticos, agrícolas y comunitarios, que han ganado reconocimiento por su impacto local y su contribución al desarrollo sostenible.

Richard Aguilar Villa, es abogado, con doctorado en Derecho y magíster en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Georgetown (EE. UU.), con estudios en liderazgo y resolución de conflictos en Harvard. Fue gobernador de Santander entre 2012 y 2015, periodo en el que lideró proyectos de infraestructura, conectividad y modernización institucional. Su administración fue reconocida a nivel nacional por los avances en reducción de pobreza y fortalecimiento de la seguridad.

Antes de llegar a la Gobernación, se desempeñó como cónsul general de Colombia en Chile (2008–2011), donde su gestión se centró en acompañar a los colombianos migrantes y promover vínculos económicos y culturales. En 2018 fue elegido senador de la República, integrando la Comisión Tercera, desde donde impulsó debates y proyectos de ley relacionados con competitividad, empleo y fortalecimiento empresarial.

Entre las leyes que promovió se destacan la Ley de Pago en Plazos Justos, que protege la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas; la Ley de Trabajo en Casa, que reglamenta esta modalidad laboral en el sector público y privado; y la Ley “Creo en Ti”, que fomenta el emprendimiento femenino y la formalización empresarial. También fue coautor de la norma que amplió la licencia parental compartida, de la que prohíbe el testeo animal en cosméticos y de la que incentiva la inserción laboral juvenil.

Aguilar ha insistido en la necesidad de reformar el Estado para hacerlo más eficiente y cercano a las regiones. Su visita al Huila se enmarca en esa visión: entender cómo los territorios impulsan su desarrollo desde lo local y tender puentes entre las regiones del país.

Con una trayectoria que combina gestión pública, diplomacia y trabajo legislativo, el exmandatario santandereano llega al departamento con la intención de escuchar experiencias, conocer el potencial turístico y productivo del Huila y promover un diálogo regional en torno al desarrollo y la equidad territorial.