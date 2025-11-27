Guía para sacarle el máximo provecho al Black Friday con descuentos de hasta 70 % en Rappi

Las promociones estarán disponibles hasta el 30 de noviembre, en todas las categorías de la app.

Artículos de cuidado personal, tecnología, viajes y restaurantes liderarán la lista de los más pedidos, con mayores descuentos.

A través del canal de Whatsapp de la app se podrán conocer las ofertas más relevantes de la semana.

El Black Friday ya no es solo una fecha aislada, sino el momento más esperado del año para quienes buscan ahorrar en sus compras. En esta temporada, las plataformas digitales se convierten en grandes aliadas, para que cada vez más personas aprovechen las ofertas sin filas, ni traslados extensos, de manera eficiente y personalizada. Además, forman parte de un ecosistema en el que comercios, usuarios y repartidores logísticos aportan al dinamismo comercial de la temporada.

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, noviembre es uno de los meses con mayor actividad en el comercio digital, con incrementos de entre 35 % y 50 % en compras online. Así, la tecnología conecta a todos los actores que hacen posible un Black Friday más organizado y accesible.

Entre el 24 y el 30 de noviembre, Rappi ofrecerá descuentos de hasta 70 % para que los usuarios encuentren mejores precios y disfruten de experiencias de compra desde el celular. Para esto, la app presenta una guía para sacar el máximo provecho al Black Friday, con consejos prácticos para organizar compras, aprovechar ofertas y ahorrar de manera más estratégica.

Formas de aprovechar el Black Friday con Rappi

Definir categorías de compras y crear una lista

Tener una lista de deseos curada con anticipación permite comprar con cabeza fría y analizar diversos factores de compra para obtener el mejor ahorro. Para quienes buscan tecnología, hogar, moda o belleza, esta temporada traerá descuentos que pueden llegar hasta el 70% en Rappi.

Dentro de la app, aliados como Jumbo, Éxito, Mac Center, Medipiel, Home Sentry y Línea Estética suelen concentrar buena parte de los pedidos, especialmente en productos como TVs, celulares, audífonos y electrodomésticos, que año tras año figuran entre los más demandados.

Planear viajes con mejores tarifas

Este Black Friday también será un respiro para quienes desean viajar sin desbordar el presupuesto. Rappi Travel incluirá beneficios que van desde recibir 1.000 millas LifeMiles por compras de hoteles, autos o actividades, hasta acceso a cashback para vuelos con destino a Estados Unidos, España, México o República Dominicana, con montos que van desde 200.000 hasta 300.000. En hoteles, las opciones son amplias: desde el 45% off en Decameron, pasando por hasta 60% en alojamientos del Caribe, hasta 40% en hoteles dentro de Colombia.

También habrá 10% off en autos y actividades con Civitatis y paquetes con hasta 150.000 en cashback con JetSmart. Para quienes quieren asegurar vacaciones, escapadas de fin de año o viajes planeados para 2026, anticiparse en estas fechas puede representar un ahorro significativo.

Aplicar el Black Friday a lo cotidiano

Aunque las compras grandes suelen llevarse el protagonismo, el verdadero ahorro también ocurre en lo cotidiano. Durante el Black Friday, los usuarios pueden aprovechar precios especiales en platos de más de 47 restaurantes con ofertas de hasta 60 % de descuento para comer delicioso a muy buen precio durante esta semana.

Esta semana en Rappi, restaurantes como McDonald´s tendrá productos desde $5.600, la Cajita Feliz de Zootopia 2 en $10.900. Otros favoritos de los usuarios como Tierra Querida tendrá combos de hamburguesas en $11.900, y también podrán disfrutar de la icónica pizza de Pan pa Ya por $7.900. Planificar las comidas y snacks diarios con estas promociones permite disfrutar de los ahorros del Black Friday más allá de las compras grandes, convirtiendo la temporada en una experiencia completa, accesible y deliciosa.

Resolver compras urgentes en minutos (Turbo)

En medio de tantas ofertas, es común que un producto se agote justo cuando se está a punto de comprarlo. Para esos momentos, Turbo permite recibir artículos en minutos, sin perder el beneficio del precio del Black Friday.

Durante estas fechas, categorías como Cuidado y Belleza tendrán productos con hasta 40 % off, licores hasta en 35 % de descuento, snacks 40 % off, hogar 20 % de descuento y farmacia 50 % off, hasta el 30 de noviembre. Para quienes viven en ciudades donde el servicio opera, recibir un pedido en un promedio de 10 minutos puede marcar la diferencia entre aprovechar una oferta o verla desaparecer.

Aprovechar la IA para recibir mejores ofertas personalizadas

Las aplicaciones de compra como Rappi, han incorporado sistemas de inteligencia artificial capaces de reconocer hábitos, gustos y patrones de consumo. Esto permite recibir ofertas y recomendaciones que realmente encajan con lo que cada persona busca.

Esto permite recibir ofertas y recomendaciones que realmente encajan con lo que cada persona busca. Y si ya se tiene un presupuesto destinado a un gusto personal, un regalo para el hogar o algo especial para seres queridos, estas secciones personalizadas son ideales para descubrir opciones relevantes sin perder tiempo comparando o dudando qué comprar. En plena temporada de Black Friday, dejar que la IA haga parte del trabajo puede ser la clave para encontrar descuentos que difícilmente aparecen a simple vista.

Prevenir con seguridad digital

Con el aumento del tráfico en línea, crecen los intentos de fraude y phishing disfrazados de ofertas. Es clave activar la verificación en dos pasos, evitar redes Wi-Fi públicas y usar solo plataformas confiables.

Es importante no ingresar a enlaces de WhatsApp, SMS o anuncios sospechosos; siempre verificar las promociones directamente en la app o el sitio oficial del comercio.

“El Black Friday ya forma parte de la cultura digital en Colombia. Las personas comparan, esperan el mejor momento y buscan valor real en cada compra. Rappi está diseñado para acompañar esa forma de consumir con recomendaciones personalizadas, descuentos significativos y entregas rápidas. Nuestro objetivo es que esta temporada sea una oportunidad para comprar mejor y aprovechar al máximo cada beneficio”, afirmó Matías Laks, gerente general de Rappi Colombia.