Gran encuentro de la Alianza por la Vida, reunió a sectores políticos y sociales en Neiva

En el Centro de Eventos Aguarisca de Neiva se realizó el Gran Encuentro de la Alianza por la Vida, una jornada que reunió a líderes políticos, organizaciones sociales, juventudes y ciudadanía alrededor de la campaña presidencial de Iván Cepeda.

El evento contó con la participación de Guillermo Rivera, exministro del Interior, exsenador de la República e integrante de la Dirección Nacional de la campaña Cepeda Presidente, quien habló sobre la importancia de construir una propuesta política enfocada en la defensa de la vida, la paz, la democracia y la justicia social en Colombia.

Durante la actividad también hicieron presencia el dirigente liberal independiente y progresista Julio Enrique Ortiz Cuenca y el líder político Diógenes Plata, acompañando este espacio de encuentro entre diferentes sectores sociales y ciudadanos del Huila.

En la jornada participaron representantes de movimientos y colectividades políticas como sectores de la Alianza Verde, Marcha por la Vida, el partido liderado por Juan Fernando Cristo, integrantes de la Alianza por la Vida y sectores afines al Partido Verde, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer una convergencia amplia de cara al panorama político nacional.