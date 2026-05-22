Fundación Amigos como Arroz sigue transformando vidas con educación y salud mental

La Fundación Amigos como Arroz, continúa fortaleciendo su impacto social en diferentes regiones del país a través de programas enfocados en educación, bienestar y salud mental.

El programa Semilla beneficia actualmente a 595 personas en Neiva, Campoalegre y El Espinal, avanzando con el propósito de llegar a todos los municipios donde Roa Florhuila tiene presencia.

Además, mediante el programa Siembra, la fundación mantiene activas 25 becas educativas con una inversión superior a los 112 millones de pesos.

En materia de salud mental, la estrategia “La Salud Mental, una Responsabilidad Compartida” ha impactado en 2026 a 329 padres de familia y 229 estudiantes, llegando a 22 instituciones educativas oficiales en Neiva, Rivera y Campoalegre.

“Hoy entendemos que la salud mental es una responsabilidad de todos y que el papel de las familias es fundamental en el desarrollo emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes”, destacó Moira del Carmen Landero, quien además resaltó la importancia de fortalecer factores como la resiliencia, la autoestima y el acompañamiento desde el hogar y las instituciones educativas.