Cafeteros tienen plazo hasta el 25 de mayo para asegurar su participación en elecciones del gremio

La Federación Nacional de Cafeteros reiteró que el próximo 25 de mayo, vence el plazo para realizar la cedulación cafetera, requisito indispensable para participar de las elecciones del sector que se llevarán a cabo en septiembre de este año.

La cedulación cafetera permite a los productores la Cédula Cafetera, documento que los acredita como miembros activos del gremio y les otorga el derecho a votar y ser elegidos en los Comités Municipales y Departamentales, instancias clave donde se definen decisiones sobre el presente y el futuro de la caficultura colombiana. Estos comités serán los que reciban el centenario de la Federación el próximo año 2027.

Este proceso cobra especial relevancia en el contexto del sector, marcado por retos productivos, renovación generacional y fortalecimiento de la representatividad. Las elecciones cafeteras de 2026 serán determinantes para consolidar la institucionalidad más inclusiva, donde participen más mujeres, jóvenes y pequeños productores.

La Federación hace un llamado a los caficultores que aún no han adelantado el trámite de acercarse a los comités municipales o puntos de atención habilitados en sus regiones, con el fin de completar el proceso antes del cierre establecido.

La cedulación no solo garantiza el ejercicio democrático del gremio, sino que define quiénes podrán incidir en las decisiones que marcarán el rumbo del sector en los próximos años.

Quienes no completen este proceso antes del 25 de mayo no podrán participar en las elecciones cafeteras de 2026.