Gran encuentro de la Alianza por la Vida, reunió a liderazgos políticos y sociales en Neiva

Con una amplia participación de líderes sociales, políticos, juventudes y ciudadanía, se llevó a cabo en Neiva el Gran Encuentro de la Alianza por la Vida, un espacio de diálogo y articulación alrededor de la campaña presidencial de Iván Cepeda.

La jornada contó con la participación de Guillermo Rivera, exministro del Interior, exsenador de la República e integrante de la Dirección Nacional de la campaña, quien compartió reflexiones sobre la importancia de consolidar una propuesta política basada en la defensa de la vida, la paz, la democracia y la justicia social.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Eventos Aguarisca y reunió a distintos sectores alternativos y progresistas del Huila, que reiteraron su compromiso con la construcción de una agenda de transformación para el país.

Durante la actividad, los asistentes destacaron la importancia de fortalecer la organización territorial y avanzar en la consolidación de un proyecto político amplio que convoque a la ciudadanía alrededor de las principales necesidades sociales y económicas de Colombia.

Desde la Alianza por la Vida señalaron que este tipo de espacios permiten seguir consolidando el trabajo colectivo en el departamento y fortalecer la participación ciudadana de cara al actual panorama político nacional.