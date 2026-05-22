Ecopetrol fortalece alianza para llevar salud y bienestar a la niñez con Healing The Children

Ecopetrol se suma nuevamente a la jornada humanitaria Healing The Children, una iniciativa que desde hace más de tres décadas ha transformado la vida de niñas y niños del Huila y del sur del país, mediante atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

La versión número 31 de esta misión médica se desarrolla entre el 15 y el 20 de mayo en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, donde especialistas nacionales e internacionales brindan atención integral a menores con condiciones como labio y paladar fisurado, microtia, displasia de cadera, pie equino varo y secuelas de quemaduras, entre otras patologías.

Para esta edición, la jornada proyecta realizar cerca de 100 intervenciones quirúrgicas, consolidando un modelo de atención multidisciplinaria que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y ofrecer nuevas oportunidades a sus familias.

Como parte de esta alianza, Ecopetrol apoya el desarrollo logístico de la misión médica mediante el suministro de alimentación y transporte para los menores beneficiarios y sus acompañantes, lo que facilita el acceso oportuno y digno a los servicios de salud.

La iniciativa es liderada por la Cámara de Comercio del Huila y cuenta con el respaldo del Hospital Universitario de Neiva, autoridades locales y entidades aliadas del sector público y privado que trabajan de manera articulada para hacer posible esta jornada de atención humanitaria.

Con este tipo de acciones, Ecopetrol continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar de las comunidades y con el desarrollo social de los territorios donde opera, aportando a la construcción de oportunidades y al cierre de brechas en salud para la población más vulnerable del país.