Gobernación del Huila y Corposanpedro, establecen directrices para garantizar el bienestar animal en las cabalgatas del 65° Festival del Bambuco

En el marco de la organización de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, la Gobernación del Huila, la Secretaría de Cultura Departamental, Corposanpedro y el gremio ‘A Caballo’ ofrecieron una rueda de prensa desde las instalaciones de Corposanpedro, en el emblemático Teatro Pigoanza.

El objetivo del encuentro fue socializar las normas y recomendaciones fundamentales para asegurar que los desfiles y cabalgatas se desarrollen en un ambiente de respeto, cultura y, especialmente, protección animal.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía y a los caballistas a vivir las festividades con responsabilidad, enfatizando que el bienestar de los ejemplares es una prioridad absoluta para la administración departamental y los organizadores. El cumplimiento de estas medidas es requisito indispensable para participar en los eventos programados.

Directrices y Requisitos para los Participantes

Para garantizar el orden y el cuidado de los animales, se han establecido las siguientes normas de carácter obligatorio:

Puntualidad:Llegar 2 horas antes de la hora de inicio de la cabalgata. Cero Maltrato:Queda estrictamente prohibido cualquier tipo de maltrato animal. Ambiente Libre de Sustancias:Prohibido el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas por parte de los jinetes. Estado Físico del Ejemplar:Los caballos deben llegar debidamente herrados. Condiciones de Salud:El animal debe encontrarse en condiciones fisiológicas y morfológicas adecuadas para realizar el recorrido. Prohibición de Elementos de Daño:El caballista no podrá portar perreros, espuelas, tásers, ni ningún elemento que cause daño o altere el comportamiento del animal. Condición de Participación:Quien no cumpla con alguno de los puntos anteriores no podrá participar de la cabalgata. Responsabilidad Integral:El jinete es el único responsable de su comportamiento y del manejo de su caballo antes, durante y después del desfile. Acatamiento de la Autoridad:Se debe obedecer en todo momento las disposiciones del personal técnico y logístico, quienes estarán debidamente identificados. Puntos de Atención:En caso de emergencia, los participantes deberán dirigirse a uno de los puntos de Bienestar Animal dispuestos a lo largo del recorrido.

Cronograma de Cabalgatas

Invitamos a propios y visitantes a disfrutar de la programación oficial del Festival, que se llevará a cabo del 12 al 29 de junio:

Domingo 14 de junio: Desfile Reinado Popular del Bambuco.

Desfile Reinado Popular del Bambuco. Martes 16 de junio: Gran cabalgata de San Juan y San Pedro.

Gran cabalgata de San Juan y San Pedro. Viernes 19 de junio: Desfile folclórico nocturno.

Desfile folclórico nocturno. Martes 23 de junio: Desfile en traje campesino – Reinado Departamental.

Desfile en traje campesino – Reinado Departamental. Jueves 25 de junio: Desfile de Bienvenida a Neiva.

Desfile de Bienvenida a Neiva. Domingo 28 de junio:Desfile Folclórico Nacional.

La Gobernación del Huila, la Secretaría de cultura Departamental y Corposanpedro invitan a la ciudadanía a celebrar nuestras tradiciones con civismo, orgullo opita y un compromiso inquebrantable con la protección de nuestros caballos, haciendo de esta versión 65 un ejemplo de respeto y cultura para toda Colombia.