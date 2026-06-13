Fracking: ¿salvación energética o deuda ambiental?

Durante años, Colombia ha discutido el fracking como si se tratara de una elección entre riqueza y naturaleza, pero la duda a responder es: ¿podemos tomar una decisión responsable cuando la evidencia científica muestra beneficios económicos reales y riesgos ambientales igualmente reales?

El fracking, o fracturamiento hidráulico, consiste en la inyección a alta presión de agua, arena y aditivos químicos en formaciones rocosas profundas para liberar petróleo y gas atrapados en yacimientos no convencionales. Esta tecnología transformó el panorama energético de Estados Unidos y convirtió al país en uno de los mayores productores mundiales de hidrocarburos.

Los defensores del fracking argumentan que Colombia enfrenta un problema estratégico y complejo: la disminución de sus reservas de petróleo y gas. Desde esta perspectiva, explotar recursos no convencionales permitiría aumentar la autosuficiencia energética, reducir la dependencia de las importaciones, fortalecer las finanzas públicas y generar empleo en regiones históricamente dependientes de esta actividad. Diversos análisis económicos sugieren que el desarrollo de estos recursos podría aportar ingresos fiscales significativos y prolongar la vida útil del sector de hidrocarburos colombiano. Sin embargo, la discusión no puede limitarse a la economía.

La evidencia científica acumulada en la última década ha documentado riesgos ambientales relevantes. Revisiones sistemáticas y evaluaciones de organismos internacionales han identificado preocupaciones relacionadas con el uso intensivo de agua, la contaminación potencial de acuíferos, las emisiones de metano, la contaminación atmosférica y la sismicidad inducida. Un análisis reciente sobre operaciones de fracking señala que cada pozo puede requerir millones de galones de agua y que una parte importante de ese volumen no retorna a la superficie, lo que plantea desafíos para su monitoreo y su gestión ambiental.

Uno de los puntos más controvertidos es la contaminación hídrica. La evidencia disponible muestra que los impactos no son necesariamente generalizados, pero sí pueden ocurrir en determinadas circunstancias, especialmente cuando existen fallas en la integridad de los pozos, un manejo inadecuado de las aguas residuales o deficiencias regulatorias. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos concluyó que existen mecanismos mediante los cuales las actividades asociadas al fracking pueden afectar los recursos de agua potable.

También existe preocupación por las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero con una capacidad de calentamiento significativamente superior al dióxido de carbono en horizontes temporales cortos. Aunque el gas natural puede emitir menos CO₂ que el carbón en la generación eléctrica, las fugas de metano pueden reducir parte de esa ventaja climática.

En Colombia, el debate adquiere una dimensión especial. El país posee ecosistemas de alta biodiversidad y una gran dependencia de fuentes hídricas estratégicas. Aquí aparece un elemento a menudo olvidado, la calidad de las instituciones. La pregunta no es únicamente si el fracking funciona técnicamente. La pregunta es si Colombia posee la capacidad regulatoria, científica y de vigilancia necesaria para garantizar que funcione sin comprometer recursos ambientales irreemplazables.

La evidencia científica no respalda ni el optimismo ni el catastrofismo absolutos. Los beneficios económicos potenciales existen. Los riesgos ambientales también. Ambos están documentados. Por eso, el verdadero dilema colombiano no es entre petróleo y ambiente. Es capacidad institucional versus incertidumbre. Un país con una regulación sólida, un monitoreo independiente y transparencia puede reducir riesgos. Un país sin esas condiciones podría convertir una oportunidad energética en una deuda ambiental que tardaría generaciones en saldar.

La discusión, entonces, no debería centrarse en si el fracking es bueno o malo. Debería concentrarse en una pregunta mucho más importante: ¿estamos preparados para asumir sus consecuencias, sean cuales sean?

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Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar

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