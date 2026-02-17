Florita le puso el “dulce” a su gira por el sur del Huila

El gremio panelero, las asociaciones de mujeres cafeteras, así como las juntas de acción comunal de los municipios de San Agustín e Isnos se sumaron a la campaña de Florita Perdomo.

La campaña de la dirigente Flora Perdomo, sigue impactando en el sur del Huila. La política de origen liberal, continuó liderando manifestaciones concurridas en sendos municipios, demostrando la fuerza de su aspiración y el reconocimiento a la gestión del equipo del que ella hace parte.

En San Agustín, presidió un acto público en las instalaciones del colegio Cooperativo, que estuvo a reventar, hasta allí llegaron comunidades rurales, pero además logró la unidad de equipos de trabajo en torno a su nombre.

Germán Ortega “Faraón”, Luis Fernando Llanos, Germán Delgado, entre otros, hoy han unido sus fuerzas para garantizar las mayorías de Florita Perdomo en San Agustín, a ellos se suman, las organizaciones de mujeres cafeteras, así como el gremio panelero, que le reconoció a la dirigente su papel protagónico en la aprobación de la Ley que creó el Fondo de Estabilización de los Precios de la Panela y en el desarrollo de un proyecto que permitirá la modernización de los sistemas de la panela en esa región del departamento del Huila.

Locura colectiva en Isnos

Y si lo de San Agustín, fue concurrido, la convocatoria en la vereda Silvania en Isnos, superó todas las expectativas, cerca de 3.000 personas, llenaron el centro recreacional para participar de un acto convocado por la exalcaldesa Gaby Angelita Ñañez, concejales, lideres comunales y del sector agropecuario.

Allí también los productores de panela le hicieron un reconocimiento público a la dirigente huilense y anunciaron públicamente que tomaron la decisión de acompañarla tras reconocer el papel que ha cumplido para que el gremio productor de panela hoy tenga mejores condiciones.

Visiblemente emocionada Florita Perdomo, dijo que agradecía las manifestaciones de cariño, aseguró estar emocionada por la masiva presencia de personas entusiastas e hizo una ilustración de los planes y programas en los que ha contribuido como las placas huellas, la construcción de polideportivos, las hornillas ecológicas; además de la gasificación en zonas rurales.

En su recorrido por el sur del Huila, Florita Perdomo, demostró la fuerza y cohesión, además de reconocimiento comunitario a todos los lugares a los que llegó.