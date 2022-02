Florita aclamada en Campoalegre

En un acto sin precedentes la dirigente Liberal lideró una gran manifestación política en su tierra natal, donde recibió el respaldo de las comunidades de la región.

La Candidata y Representante a la Cámara Florita Perdomo Andrade, movió los cimientos del liberalismo en la capital arrocera del Huila al liderar un acto político al que acudieron alrededor de tres mil personas provenientes del área urbana y rural de ese municipio.

La dirigente política fue recibida en medio de aplausos y fue aclamada por los asistentes quienes reconocieron el trabajo que ha liderado en favor del campo y la igualdad de oportunidades.

“Vengo a mi tierra a pedirles el apoyo. Siempre he contado con el masivo respaldo de mis paisanos. No puedo ocultar mi emoción al ver la Calle 20 tan abarrotada de gente entusiasta que hoy nos tributa este respaldo. Tenemos ejecutorias, siempre hemos realizado gestión por el municipio y por las comunidades. Ahora quieren algunos cuestionar nuestra labor y jamás han traído una ayuda, ni han trabajado por esta hermosa región”, dijo con vehemencia la Representante a la Cámara.

Florita fue más allá al destacar que es una mujer sin tacha, que su actuar político siempre ha sido de cara a las comunidades y que puede mostrar resultados.

“Mi actuar en la política ha sido claro. He asumido posiciones y lo he hecho siempre pensando en las comunidades que represento. Me presento aquí, porque soy una mujer transparente, que trabajo, que cumplo con mis funciones, que no voy a vagar, como otros. No tengo investigaciones y hago parte de un equipo serio y respetado, que presenta resultados; de manera que nuestra idea es seguir en el Congreso para continuar trabajando por el sector agropecuario, también por las mujeres, la niñez y los sectores más vulnerables”, enfatizó.

Respaldo de Villalba



El acto político tuvo un momento cumbre, al hacer arribo al lugar el actual Senador Rodrigo Villalba, quien en un ferviente discurso le recordó a los campolegrunos las gestiones que en equipo han logrado para ese municipio y defendió con vehemencia el trabajo legislativo de la Representante a la Cámara.

“No tengan dudas de que estamos frente a una gran líder. Una mujer entregada y consagrada al trabajo y que es reconocida en el país como la congresista del campo y la igualdad de oportunidades. Con ella sacamos adelante la Ley de Insumos Agropecuarios que le permitirá a los pequeños y medianos productores poder obtener mejores ganancias. Le pusimos tatequieto a los abusos y abrimos un espacio para abaratar costos. Florita es una mujer de gran valía que merece volver al Congreso”, destacó el jefe liberal del departamento del Huila.

La campaña que lidera la Representante a la Cámara, anunció que las próximas dos semanas adelantarán intensas jornadas de reuniones y encuentros comunitarios en la capital huilense y visitarán los municipios durante los fines de semana.