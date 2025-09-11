Filtran segundo video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

Un nuevo video íntimo de Beéle e Isabela Ladera estalló en redes y encendió la televisión peruana. Ricardo Rondón y Micheille Soifer anunciaron en vivo la filtración, que circula fragmentada y promete más entregas.

La polémica vuelve a estallar. Un nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera irrumpió en redes sociales y generó un terremoto mediático.

En la tarde del 10 de septiembre comenzó a circular en redes sociales un nuevo video íntimo protagonizado por la influencer venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle. Se trataría de la segunda parte del material que el pasado 7 de septiembre generó una gran polémica.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram, haciendo una aparente acusación directa hacia Beéle.

Tras estas declaraciones, el equipo legal del artista no tardó en pronunciarse. Los representantes de Beéle, a través de Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, aclararon que el cantante no filtró ni participó en la divulgación del material, subrayando que su carrera internacional descarta cualquier interés en este tipo de actos.

