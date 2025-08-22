Ferias de inclusión financiera: una alianza público-privada que en Julio desembolsó más de 65 millones de pesos para fortalecer el emprendimiento bogotano

En 2024, el Fondo Nacional de Garantías respaldó 6,3 millones de créditos por $7 billones, beneficiando a más de 2,7 millones de colombianos.

En tan solo 5 ferias que se realizaron durante julio de este 2025, se desembolsaron más de 65 millones de pesos a emprendedores, en montos desde los $400,000 hasta los $20 millones de pesos, y se está en proceso para llegar a los $100 millones.

Impulsar los sueños de los emprendedores es posible para tener un gran impacto económico. Tan solo en 2024, el Fondo Nacional de Garantías respaldó 6,3 millones de créditos por $7 billones, beneficiando a más de 2,7 millones de colombianos. Bajo este escenario y en pro de seguir impulsando a más microempresarios la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá lanzó el programa Buena Paga; esta propuesta reconoce y busca premiar a los usuarios que obtengan un crédito en Bogotá y presenten un pago a tiempo en las primeras 4 cuotas.

Y es que, con el propósito de entregar créditos de capital productivo que fortalezcan los negocios locales, la fintech Plurall se ha unido a la estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. En donde, a través de las ferias de inclusión, se ha llegado a las localidades de Paloquemao, Ricaurte, Kennedy, Suba, Barrios Unidos, Fontibón y Ciudad Bolívar, donde se busca facilitar el acceso al crédito para emprendedores.

«Durante el mes de julio hemos participado en varias ferias con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Entre todas las jornadas hemos tenido la oportunidad de hablar y presentarnos ante alrededor de 300 personas que son dueñas de negocio. La gran mayoría de ellos se han animado a solicitar un crédito y hemos tenido una tasa de aprobación en todas las ferias del 29%’’, indicó Federico Gómez, CEO y cofundador de la fintech Plurall.

En ese sentido, es importante mencionar que el mercado tradicional de microcrédito en Colombia (bancos y microfinancieras) por lo general tiene una tasa de aprobación entre el 10% y el 15%, por lo que tener una tasa de aprobación del doble en este segmento de empresarios es muy relevante para la fintech colombiana y es una demostración del valor que tiene Bodhi Tree, su plataforma propietaria y nativa de IA que utilizan para evaluar a los clientes, que realmente genera un impacto en el negocio y permite que muchas personas accedan al crédito, cuando comúnmente estarían siendo rechazadas por otras entidades.

De esa forma, Gómez menciona que uno de los principales propósitos que tienen es poder abrirle la puerta a más emprendedores, evaluarlos y aprobarles crédito. Sin ir más lejos, en las primeras ferias de estas jornadas en julio desembolsaron más de 65 millones de pesos, en montos desde los $400,000 hasta los $20 millones de pesos y aún están en proceso para llegar al menos a los $100 millones provenientes de las ferias, agregó el vocero.

“Pareciera que no es mucho el impacto pero son emprendedores que nunca antes han recibido ni siquiera $500,000 para su negocio. Somos su puerta de entrada al crédito y la mano que les está confiando para que construyan vida crediticia. Y lo mejor: Ellos lo saben: En las ferias siempre somos el stand con la fila más larga y el que siempre se queda extra en la jornada atendiendo a más personas», resaltó.

Finalmente, es clave resaltar que este tipo de iniciativas demuestran que cuando el sector público y privado trabajan de la mano, es posible generar oportunidades reales para quienes más lo necesitan.

Aliados como Plurall reafirman su compromiso con el desarrollo económico de Bogotá, impulsando el futuro de los emprendedores. Cada crédito aprobado es una semilla de crecimiento para los pequeños negocios y la ciudad.